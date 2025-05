Lina Pereira acusa o PSD de não regulamentar apoios aos idosos desde 2007

"Uma vergonha" e uma "injustiça" feita aos idosos mais desfavorecidos é como Lina Pereira considera o facto de, desde 2007, não ter sido regulamentado o apoio adicional em saúde para beneficiários do complemento solidário para idosos.

Lina Pereira lembrou que o PSD teve maiorias absolutas em 2007, 2011 e 205 e, desde 2019, teve maiorias com o CDS. "Nada foi feito", protesta.

Um atraso que, agora, o Governo Regional diz que está a ser resolvido "com negociações com a República", o que a deputada do JPP considera "falso", porque a responsabilidade da aplicação dos apoios é da administração regional.