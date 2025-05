Novo sistema de Triagem Telefónica no Atendimento da Emergência Médica já em vigor

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC, IP-RAM) e o Grupo Português de Triagem (GPT) assinaram, esta sexta-feira, o protocolo que introduz na Região Autónoma da Madeira o inovador sistema de Triagem Telefónica e Aconselhamento (TTA).

O ato, conforme nota à imprensa daquela entidade, aconteceu durante a formação de três dezenas de Enfermeiros que prestam serviço no Comando Regional de Operações de Socorro, a qual decorre desde a passada quarta-feira e permitirá introduzir esta evolução no Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) a partir do próximo mês.

A Triagem Telefónica e Aconselhamento insere-se num modelo inovador iniciado em Portugal em 2017, que deu origem àquele que é hoje considerado o melhor sistema de emergência médica da Europa. Este modelo alia equipas multidisciplinares altamente treinadas à tecnologia e à triagem de Manchester, permitindo respostas rápidas, seguras e proporcionais à gravidade de cada situação. SRPC

O sistema, já em funcionamento no arquipélago dos Açores, aplica uma avaliação clínica rigorosa por telefone para determinar a gravidade de cada situação e definir o recurso mais adequado — seja o envio imediato de meios de socorro, a orientação para serviços de saúde ou o aconselhamento clínico no domicílio. Este processo assegura que cada utente recebe o apoio certo, no tempo certo, com segurança e eficiência.

O SRPC explica que a triagem é assegurada por equipas de enfermeiros altamente especializados, que mantêm, 24 horas por dia, esta valência no Serviço Regional de Proteção Civil. Esta resposta integrada eleva a qualidade da assistência prestada, otimiza a gestão de recursos, reforça a eficiência dos serviços de emergência e a confiança da população no Sistema de Saúde.

Refere ainda que a implementação da Triagem Telefónica na Madeira promove a segurança clínica, a evolução contínua com base em evidência científica e a excelência operacional. Permite ainda a marcação de consultas de doença aguda nos cuidados de saúde primários reduzindo o número de casos de doença aguda não urgente encaminhados para os hospitais.

"A Madeira consolida assim a sua posição na vanguarda da emergência médica, ao adotar um modelo centrado nas pessoas e reconhecido como um dos melhores sistemas de emergência da Europa", assegura.

O quadro de cooperação foi assinado pelo Presidente do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM, Comandante Richard Marques e, em representação do GPT, o Presidente e o Vice-Presidente, Dr. Paulo Freitas e Dr. António Marques, respetivamente. Marcaram ainda presença o Coordenador e Coordenador Adjunto do SEMER, Dr. António Brazão e Enf. Leonardo Ribeiro, bem como o Diretor Clínico do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Dr. Luís Cabral. Fica assim assegurado o enquadramento para a plena operacionalização deste projeto que integra a Estratégia “PROCIV MADEIRA 3.0”, apresentada no passado dia 17 de fevereiro, durante o 43.º aniversário da Proteção Civil da Madeira.