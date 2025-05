Detidos nove funcionários de centro de migrantes por crimes contra menores em Gran Canaria

A polícia das Canárias deteve nove funcionários do centro de acolhimento de menores migrantes de Gran Canaria, que foi hoje encerrado, por suspeita de crimes de injúria, ameaças e crimes contra a integridade moral.

A polícia regional está desde a manhã de hoje no centro do município de Santa Brígida, conhecido como La Fortaleza I, em busca de provas relacionadas com uma investigação aberta pelo Tribunal de Violência contra Crianças e Adolescentes de Las Palmas de Gran Canaria, o único tribunal de Espanha especializado neste tipo de crime.

Depois de cumpridas as ordens do juiz para fechar e selar o estabelecimento, os agentes decidiram deter nove funcionários e gerentes do centro, que antes era utilizado para menores sujeitos a medidas corretivas judiciais, mas agora serve de lar para crianças e adolescentes que chegam de barco à ilha espanhola das Canárias.

Fontes citadas pela agência Efe detalharam que a polícia das Canárias continua a reunir provas e informações sobre o sucedido neste recurso, gerido para a comunidade autónoma pela entidade privada Quórum 77, pelo que não estão descartadas novas detenções.

Em comunicado, o Tribunal Superior de Justiça das Canárias já tinha informado esta manhã que o juiz de Violência contra Crianças enviou a polícia a este centro disciplinar para menores migrantes "à luz das numerosas provas e testemunhos recebidos relativos à alegada prática de crimes de ofensas corporais, crimes de ódio, omissão na prevenção de crimes ou na promoção da sua perseguição, crimes contra a integridade moral e ameaças, todos alegadamente cometidos no âmbito das suas atividades".

Poucos outros detalhes surgiram sobre o que aconteceu na instalação, uma vez que a investigação foi ordenada para ser mantida em segredo.

Foi divulgado que o juiz instruiu o Departamento de Bem-Estar Social do Governo das Canárias para "tomar as medidas necessárias para garantir o bem-estar e a proteção das pessoas que ali residem", uma vez que estão sob a sua tutela.

A diretora-geral de Proteção de Crianças da comunidade autónoma, Sandra Rodríguez, confirmou à Efe que, nos últimos três meses, o seu departamento conseguiu que várias organizações não-governamentais (ONG) responsáveis pelos lares de acolhimento despedissem os funcionários acusados de "falta de bom trato" para com os seus clientes, que são crianças e adolescentes.

Nos últimos três meses, explicou, tomou estas medidas depois de receber denúncias de flagrantes violações do superior interesse das crianças e exigiu que várias entidades que gerem este tipo de centros afastassem temporariamente os trabalhadores responsáveis pelos cuidados a estas crianças.

Uma reivindicação, sublinhou, à qual estas ONG responderam despedindo estes trabalhadores.