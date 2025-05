Luís Montenegro foi o primeiro líder a ser eleito, pelo círculo de Aveiro

O presidente do PSD e atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi o primeiro líder partidário a ser eleito nas eleições legislativas antecipadas de hoje, pela lista da coligação AD (PSD/CDS-PP), no círculo eleitoral de Aveiro.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, é o cabeça de lista do seu partido neste círculo eleitoral, onde, perto das 21:00, a AD liderava com mais de 42% dos votos.

Nessa altura, com cerca de 64% dos votos apurados, o Chega tinha 21% e o PS 20,7%.

Entretanto, foi eleito Nuno Melo, presidente do CDS-PP, número dois da lista da AD no círculo do Porto, encabeçada por Paulo Rangel.

No círculo eleitoral do Porto, quando estavam apurados cerca de 60% dos votos, a AD ia à frente com 36,6%, seguindo-se o PS com 23,7% e o Chega com 22,6%.

Concorrem a estas eleições 21 forças políticas: AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM, PLS e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.