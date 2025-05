Alain Afflelou reforça presença no Madeira Shopping com novo quiosque de óptica

A Afflelou, líder europeia em óptica e audição, está a inovar no Madeira Shopping com um novo quiosque de passagem, que se junta à sua loja tradicional já estabelecida no centro comercial Anadia há quase três anos.

Este novo espaço, embora mais compacto, oferece uma selecção cuidadosa de mais de 250 modelos de óculos, incluindo lentes de sol e óculos graduados, permitindo que os clientes experimentem e adquiram os seus aros (e lentes) favoritos no local.

Duas opções para melhor servir os clientes:

Quiosque Afflelou (Madeira Shopping) – Um ponto de venda ágil e moderno, com uma selecção de mais de 250 peças , onde os clientes podem experimentar e comprar óculos de vista e sol de forma imediata.

– Um ponto de venda ágil e moderno, com uma , onde os clientes podem experimentar e comprar óculos de vista e sol de forma imediata. Loja Completa (já existente CC Anadia) – Localizada no Funchal no Centro Comercial Anadia, esta loja oferece um serviço completo de optometria, com mais de 600 modelos em exposição, gabinete de optometria, consultas para lentes de contacto e assistência especializada.

Promoção exclusiva: TCHIN TCHIN – Leve 2, Pague 1€ no segundo par!

A Afflelou mantém a sua famosa promoção TCHIN TCHIN, que permite levar dois pares de óculos pelo preço de um, pagando apenas +1€ no segundo par. Esta oferta inclui até lentes progressivas, garantindo máxima versatilidade sem comprometer o orçamento.

Dois estilos diferentes – Ideal para quem quer alternar entre óculos ou usar clip de sol no mesmo aro.

Mesmo com lentes avançadas – Inclui progressivas, fotocromáticas e antirreflexo. Trabalhamos com todos os laboratórios.

Qualidade Afflelou – Tecnologia óptica premium a preços acessíveis.

Experimente e compre com confiança

Seja no quiosque rápido ou na loja completa, a Afflelou garante:

Variedade de marcas (incluindo a exclusiva colecção Afflelou);

(incluindo a exclusiva colecção Afflelou); Clips coloridos incluídos para personalização;

para personalização; Atendimento especializado.

Visite-nos no Madeira Shopping e descubra a melhor solução para a sua visão!

Alain Afflelou Óptico

Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.

9050-020

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/