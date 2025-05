Um homem com cerca de 30 anos, alegadamente embriagado, terá caído e sofrido diversas escoriações no corpo, na Rua das Fontes, no Funchal.

Um popular contactou o 112 por volta das 3 horas, tendo seguido para o local uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

No entanto, o homem recusou ser transportado para o hospital.