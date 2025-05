Campanha entra no oitavo dia com vários partidos no distrito de Lisboa

As comitivas dos partidos cumprem hoje o oitavo dia de campanha eleitoral, com vários líderes a passarem pelo distrito de Lisboa, num dia que será marcado pelo voto antecipado em mobilidade.

A uma semana das eleições para a Assembleia da República, 333.347 eleitores recenseados no território nacional, o maior número de sempre de inscritos nesta modalidade, podem votar já hoje em todo o país.

Na campanha, o presidente do PSD, Luís Montenegro, arranca o dia pelas com um almoço-comício em Cantanhede, distrito de Coimbra, e segue depois para Viseu, onde pelas 16:30 tem previsto mais um comício. À noite, o líder social-democrata vai estar no programa "Isto é Gozar com Quem Trabalha", a partir dos estúdios da SIC, em Oeiras.

Além da AD, coligação que junta PSD e CDS-PP, há outros partidos com ações previstas para o distrito de Lisboa.

É o caso da IL, que tem previsto um comício na capital, onde Rui Rocha e Mariana Leitão vão subir ao palco pelas 16:00. Mas antes, pelas 11:00, a comitiva dos liberais vai visitar uma exploração agrícola, em Santarém.

Por Lisboa passará também a comitiva do BE, que pelas 16:00 tem prevista uma ação intitulada "Mudar de Vida é uma Festa".

Já o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, começa o dia na sessão pública "Cumprir direitos com acesso à mobilidade", junto à estação fluvial Sul e Sueste, no Terreiro do Paço, em Lisboa, e segue depois para o Pavilhão Carlos Lopes, onde pelas 15:30 está previsto um comício da CDU.

O porta-voz do Livre começa o dia com uma visita à antiga fábrica da Lusalite, na Cruz Quebrada, em Oeiras, e às 11:00 visita a zona envolvente da Quinta dos Ingleses, em Carcavelos. Rui Tavares termina o dia pela capital, onde pelas 15:00 tem uma campanha de rua, no Parque das Nações.

A norte vai estar o secretário-geral do PS, que começa o dia no Mercado de Angeiras, em Matosinhos, distrito do Porto, seguindo depois para um almoço no Pavilhão Municipal das Pedras, em Vila Nova de Gaia, também no distrito do Porto. Pedro Nuno Santos tem ainda previsto um comício em Braga, pelas 19:00.

Ainda pelo distrito do Porto vai estar a comitiva do PAN, que começa o dia no Mercado de Vila do Conde e segue depois para um visita aos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim. Inês de Sousa Real tem ainda prevista uma ação às 15:00 na Casa da Música, no Porto, e vai também estar na Festa da Flor, em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

Também o presidente do Chega, André Ventura, começa o dia a norte, com um almoço em Castelo Branco, seguindo depois para Elvas, distrito de Portalegre, onde tem prevista uma arruada e um jantar.

Concorrem a estas eleições antecipadas 21 forças políticas: AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM, PLS e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.