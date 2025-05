Está tudo controlado!

Aprovada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a moção de confiança ao Governo Regional, pelo PSD e CDS, eis que me surgiram algumas questões e inquietações, que ficaram por esclarecer:

1. Fazendo parte do Governo Regional, que aconteceram às reivindicações e propostas do CDS, relativamente a matérias da Educação, como a possibilidade de isenção da componente letiva para os professores com mais de 60 anos? A vinculação após 3 anos/3 contratos consecutivos? Fim das quotas e percentis no acesso ao 5.º e 7.º escalões? Como medida de incentivo à natalidade, ser gratuita a creche e jardins de infância?! Entre outras.

2. Esta mesma Secretaria da Educação, tutela as matérias da Comunicação Social. E aqui, o Governo Regional prevê mais apoio financeiro às empresas da Comunicação Social. Será que estes apoios colocarão em risco a imparcialidade e a liberdade de imprensa? Terá um órgão de comunicação social “força e legitimidade” para denunciar e informar os seus leitores/ouvintes, quando em causa está o seu “patrocinador”? Quem sabe?! O futuro dirá!

3. O Governo Regional irá continuar a apoiar a reabilitação de estabelecimentos de ensino, com particular “preferência” por aqueles que estão sediados em municípios do PSD. Uma ilação minimamente reprovável! Ainda do âmbito da Educação, no que concerne a “Unidades Especializadas”, nem estão a ser pensadas a sua criação/construção!

4. Promessa do salário mínimo de 1200 euros, apenas para 2029! Vamos lá ver o que vai acontecer com o custo de vida do Povo, até 2029! Promessas eleitoralistas!

5. Subsídio de Insularidade para todos os trabalhadores, incluindo do setor privado e social?! O Governo Regional (PSD/CDS) diz que afinal já houve concertação social com os sindicatos e um aumento dos salários, por isso não é preciso subsídio de insularidade para os trabalhadores do setor privado e social! Pois, esta é a diferença entre o “antes” e o “depois” das eleições!

6. Há a aposta do Governo Regional em contratar mais “recursos humanos especializados” para vários departamentos do Governo. Contudo, primeiro vão surgir as nomeações de alguns conhecidos e amigos, e depois logo se vê o que sobra!

7. Uma das prioridades do Governo Regional continuará a ser o aumento da oferta de campos de golfe! Dezenas de milhões de euros já foram gastos no campo de golfe da Ponta do Pargo e está previsto gastar mais alguns milhões! Retira-se dinheiro do Programa de Recuperação de Cirurgias e gasta-se no golfe! Os doentes à espera de uma cirurgia, vão continuar a esperar! Primeiro o golfe!

8. Para a Secretária Regional da Inclusão, a pobreza/risco de pobreza na Madeira não é significativa! O importante é evidenciar os números do que foi feito! O que não foi feito e é real, não interessa abordar! Escondem-se os problemas debaixo do tapete e eles desaparecem! Fácil! Está tudo controlado!