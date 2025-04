Férias de Verão nas Canárias

Conhecidas pelo seu clima ameno e primaveril durante todo o ano, praias de sonho e uma diversidade paisagística surpreendente, as Ilhas Canárias são, desde há muito, um dos destinos de verão preferenciais dos madeirenses.

Se está a planear uma viagem às Ilhas Canárias, a Intertours aconselha a consulta deste Guia que irá vai ajudá-lo a explorar as melhores atrações, paisagens incríveis e curiosidades sobre cada ilha.

Canárias | Gran Canária

Uma ilha abençoada com muito sol, boas praias, bons hotéis, muita animação nocturna e riqueza histórica e arquitectónica.

Pacote de 8 dias / 7 noites - desde 517€ por pessoa

Partidas até 31 de Outubro

Preço inclui passagem aérea Funchal / Gran Canária / Funchal em voo Binter, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, estadia de 7 noites em regime só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Canárias | Tenerife

Sendo a maior e mais populosa ilha do arquipélago das Canárias, esta ilha apresenta um clima fantástico durante todo o ano, que permite aproveitar as extensas praias do sul.

Pacote de 8 dias / 7 noites - desde 655€ por pessoa

Partidas até 31 de Outubro

Preço inclui passagem aérea Funchal / Tenerife Norte / Funchal em voo Binter, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, estadia de 7 noites com pequeno-almoço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Canárias | Fuerteventura

A segunda maior ilha do Arquipélago das Canárias tem 150 km de praias para desfrutar de umas férias de sonho. Praias virgens e recônditas, praias para surf e desportos náuticos, praias encantadoras em aldeias piscatórias, praias deslumbrantes, praias grandes de perder de vista e praias pequenas e intimistas.

Pacote de 8 dias / 7 noites - desde 657€ por pessoa

Partidas até 31 de Outubro

Preço inclui passagem passagem aérea Funchal / Fuerteventura / Funchal em voo Binter, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, estadia de 7 noites em regime só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Canárias | Lanzarote

Venha conhecer as paisagens lunares desta ilha vulcânica e surpreenda-se com o contraste com a solarenga costa e as inúmeras praias de areia negra ou dourada.

Pacote de 8 dias / 7 noites – desde 666€ por pessoa

Partidas de Junho a Setembro

Preço inclui passagem aérea Funchal / Lanzarote / Funchal em voo Binter, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, estadia de 7 noites em regime só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Nos valores apresentados não estão incluídas despesas de reserva, bagagem de porão, taxas turísticas, extras de carácter pessoal ou quaisquer serviços não mencionado.

Tanto os preços como as disponibilidades destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected].

