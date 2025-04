Paquistão forçou caças indianos a afastarem-se na fronteira de Caxemira

O Paquistão reivindicou hoje ter forçado caças indianos a afastarem-se quando patrulhavam perto da fronteira de Caxemira, após o ataque contra turistas na parte deste território administrada pela Índia, que elevou a tensão entre os dois países.

Fontes de segurança paquistanesas, citadas pela Rádio Paquistão, declararam que quatro caças indianos Rafale foram detetados durante uma patrulha na noite de terça-feira, levando a Força Aérea paquistanesa a forçar a retirada dos aviões indianos da área.

Não foram divulgados mais detalhes e a Índia ainda não comentou o assunto.

As autoridades do Paquistão disseram ainda que "as Forças Armadas paquistanesas estão totalmente preparadas e vigilantes para responder adequadamente a qualquer agressão por parte da Índia".

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deu ao exército do país "total liberdade" para responder ao ataque terrorista em Pahalgam, um destino popular na parte da Caxemira controlada pela Índia, em 22 de abril.

O ataque na Caxemira indiana - que fez 26 mortos e foi reivindicado por militantes da Frente de Resistência, organização criada em 2019 e ligada ao grupo armado islamita Lashkar-e-Taiba (LeT) - desencadeou uma grave crise diplomática entre a Índia e o Paquistão, com acusações mútuas e alertas sobre o risco de conflito.

Nova Deli responsabilizou Islamabade pelo atentado de 22 de abril, o mais mortífero em mais de 20 anos contra civis nesta região de maioria muçulmana.

As forças do Paquistão voltaram a abrir fogo contra as posições indianas em vários setores ao longo da fronteira, na madrugada de hoje, na região da Caxemira, confirmaram hoje fontes oficiais da Índia.

As forças paquistanesas iniciaram disparos de armas de pequeno porte, visando posições indianas em zonas sensíveis.

O incidente ocorreu horas depois de o ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, dizer que o país "tem informações credíveis de que a Índia pretende lançar um ataque militar nas próximas 24 a 36 horas, usando o incidente de Pahalgam como pretexto".

As autoridades indianas acusam repetidamente o Paquistão de apoiar vários grupos armados na Caxemira, uma região disputada entre os dois países desde 1947 e pela qual travaram duas das três guerras desde que conquistaram a independência do Reino Unido.

Em 1999, assistiu-se a um breve, mas intenso, confronto militar entre as duas potências nucleares, e uma trégua frágil está em vigor desde 2003.

Caxemira foi dividida entre a Índia e o Paquistão quando estes se tornaram independentes, em 1947. Mas os dois adversários continuam desde então a reivindicar a total soberania sobre a região.

Desde 1989, a parte indiana é palco de uma insurreição separatista que já fez dezenas de milhares de mortos.