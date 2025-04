Explosão de gás e fogo posto excluídos em incêndio na China que fez 22 mortos

As autoridades chinesas descartaram hoje a hipótese de uma explosão causada por fuga de gás ou fogo posto como causas do incêndio num restaurante que provocou a morte de 22 pessoas no norte do país.

Na sequência da tragédia, o Presidente chinês, Xi Jinping, apelou a um reforço das medidas de segurança durante o próximo feriado do Dia do Trabalhador, que se prolonga por cinco dias. Numa diretiva veiculada pela imprensa oficial, Xi instou à prevenção de acidentes graves, de forma a "garantir a segurança pública e a estabilidade social".

O incêndio deflagrou na terça-feira por volta do meio-dia e foi intensificado por ventos fortes e materiais de decoração inflamáveis. De acordo com as autoridades, o fogo teve início junto à entrada principal do restaurante, impedindo a fuga dos clientes e funcionários, uma vez que o espaço não dispunha de uma saída de emergência.

Investigadores apontam, para já, como possíveis causas do incidente, um cigarro mal apagado ou um curto-circuito elétrico. O gerente do restaurante encontra-se detido, embora não tenha sido confirmado se já foram apresentadas acusações formais.

Acidentes industriais são frequentes na China, muitas vezes associados à ausência de medidas de segurança ou a construções ilegais.

Entretanto, uma explosão ocorrida hoje numa zona residencial da cidade de Taiyuan, no noroeste do país, causou 17 feridos. As causas do incidente ainda estão por apurar.