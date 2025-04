Trump diz que falou ao telefone com Xi Jiping sobre tarifas aduaneiras

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garante ter falado ao telefone com o homólogo chinês, Xi Jinping, sublinhando que há negociações em curso sobre as tarifas aduaneiras entre os dois países, o que é negado por Pequim.

Em declarações à revista norte-americana Time, Donald Trump assegura que foi Xi Jinping quem lhe ligou e que a sua administração está em conversações com os chineses para chegar a um acordo sobre a imposição de tarifas aduaneiras.

"Não penso que seja um sinal de fraqueza da sua [Xi Jinping] parte", salienta o Presidente dos Estados Unidos, entrevistado pela Time para um artigo publicado hoje pela revista sobre os primeiros 100 dias da sua presidência.

Donald Trump acrescenta que espera ter uma série de acordos anunciados nas próximas três a quatro semanas.

"Há um número com que [os chineses] estão confortáveis. Mas não podes deixá-los fazer um bilião de dólares à nossa custa", considera o líder norte-americano.

Para Donald Trump, seria uma "vitória total" se daqui a um ano os Estados Unidos mantivessem tarifas de 50% aplicadas a importações de outros países.

Há cerca de duas semanas, os Estados Unidos impuseram taxas alfandegárias de 145% sobre produtos chineses e, em retaliação, a China instituiu tarifas de 125% sobre bens norte-americanos.

Na quarta-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, assegurou que "não foram iniciados quaisquer negociações ou consultas" com os Estados Unidos para pôr fim à guerra comercial, desmentindo informações que já vinham sendo divulgadas nos últimos dias pela imprensa e fontes oficiais norte-americanas.

A intensificação do conflito entre as duas potências tem suscitado preocupações em organismos como a Organização Mundial do Comércio (OMC), que alertou esta semana para o facto de a criação de blocos comerciais antagónicos entre os Estados Unidos e a China poder provocar perdas até 7% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.