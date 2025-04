Trump diz que todos os países querem negociar novas taxas aduaneiras

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que "todos os países" querem negociar as tarifas aduaneiras, "incluindo a China", com a qual o conflito comercial se agravou e as taxas foram reciprocamente aumentadas até 145%.

Trump expressou-se nestes termos numa publicação no seu perfil oficial na rede social de que é proprietário, a Truth Social, em que informou que na quarta-feira manteve uma conversa telefónica com a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, sobre essa matéria, e se reuniu também com um grupo de enviados do Japão.

"Todos os países, incluindo a China, querem reunir-se. Hoje, é Itália", escreveu o Presidente dos Estados Unidos, que hoje receberá na Casa Branca a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para discutir a questão das novas taxas alfandegárias por ele impostas ao resto do mundo.

Trump adotou uma política tarifária que aumenta as tarifas aduaneiras sobre todos os produtos importados de países estrangeiros em pelo menos 10%.

No caso da União Europeia (UE), este valor é de pelo menos 20%, embora o chefe de Estado norte-americano tenha aprovado uma moratória de 90 dias que, no entanto, não se aplica à China.