Secretário da Saúde dos EUA anuncia estudo sobre as causas da "epidemia" de autismo

O secretário de Estado da Saúde, Robert Kennedy Jr anunciou hoje que as autoridades sanitárias norte-americanas vão avançar com um estudo que irá determinar as causas daquilo que descreve como uma "epidemia" de autismo "até setembro".

"Lançámos uma investigação que envolverá centenas de cientistas de todo o mundo. Em setembro, saberemos o que causou a epidemia de autismo e seremos capazes de eliminar esses fatores", afirmou Robert Kennedy Jr. durante uma reunião da administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

Robert Kennedy Jr. é um reconhecido cético sobre a utilidade das vacinas e, juntamente com o atual Presidente norte-americano Donald Trump, alegou, sem fundamentos científicos, que as vacinas infantis são perigosas e estão ligadas ao aumento das taxas de autismo.

O candidato a secretário da Saúde chegou a dizer que "não existe nenhuma vacina que seja segura e eficaz".

Na quarta-feira, Kennedy, em declarações à The Associated Press após uma conferência de imprensa em Salt Lake City, disse que vai informar os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa) para deixarem de recomendar a utilização de flúor em todo o país.

Além de informar os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças também está a formar um grupo de trabalho para se concentrar na questão da fluoretação da água, o processo de acrescentar pequenas quantidades de flúor à água.

Ainda ontem, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos anunciou que está a analisar "novas informações científicas" sobre os potenciais riscos para a saúde do flúor na água potável.