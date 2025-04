Bolsas europeias em alta acentuada depois de recuo da política tarifária dos EUA

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, contagiadas pelos ganhos de Wall Street, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que suspende a maior parte das tarifas durante noventa dias.

Pelas 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 6,65% para 501,16 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 5,22%, 5,99% e 7,21%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 6,48% e 7,42%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura e às 08:45 o principal índice, o PSI, subia 3,24% para 6.456,69 pontos.

Os mercados europeus foram contagiados hoje pela euforia registada na véspera em Wall Street, onde, depois de se saber que Trump estava a recuar na sua guerra comercial, os principais indicadores dispararam.

O Dow Jones terminou a subir 7,87% para 40.608,45 pontos, que compara com o máximo desde que o índice foi criado em 1896, de 45.014,04 pontos, em 04 de dezembro de 2024.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a avançar 12,16% para 17.124,97 pontos, contra o máximo de sempre, de 20.173,89 pontos, verificado em 16 de dezembro de 2024.

A subida do Nasdaq foi a maior desde 2001, no caso do S&P 500, desde 2008, e no caso do Dow Jones, desde 2020, após a pandemia de covid-19.

No entanto, os futuros dos principais indicadores de Wall Street antecipam, a esta hora, uma abertura com quedas entre 0,2%, no caso do Dow Jones, e 1%, no Nasdaq, o que, segundo analistas citados pela Efe, demonstra a forte volatilidade do mercado.

O mercado aguarda também a divulgação dos dados do IPC dos EUA de março.

Analistas referidos pela Efe esperam que tanto a inflação global como a inflação subjacente se tenham moderado ligeiramente em março, o que, a confirmar-se, será bem acolhido pelos investidores.

A decisão de Trump de recuar na sua política tarifária e dar uma trégua de 90 dias na entrada em vigor da maioria das tarifas anunciadas em 02 de abril, menos a China, também se repercutiu na Ásia.

O Nikkei de Tóquio está a subir 9,13%, o Hang Seng de Hong Kong está a avançar 2,89% e a Bolsa de Xangai 1,19%.

No mercado da dívida, as taxas de rendibilidade das obrigações americanas caíram, depois de terem subido fortemente na véspera, num contexto de possível falta de confiança na economia americana.

O rendimento das obrigações americanas a 10 anos caiu para 4,318% nesta altura.

Pelo contrário, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,690%, contra 2,589% na sessão anterior.

O preço da onça de ouro, um ativo de refúgio, estava a subir para 3.122,86 dólares, contra 3.092,86 dólares na quarta-feira e o atual máximo histórico, de 3.131,52 dólares, atingido em 02 de abril.

O preço do petróleo Brent para entrega em junho, a referência na Europa, baixava, mas para 64,72 dólares, contra 65,48 dólares na sessão anterior.

O euro estava a recuar, a cotar-se a 1,0988 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1020 dólares na quarta-feira.