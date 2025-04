Funchal assinala com 'Laço Azul' o mês da prevenção dos maus-tratos na infância

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) colocou esta terça-feira um 'Laço Azul' na varanda dos Paços do Concelho, assinalando o início do Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância. O símbolo, alusivo ao slogan "Serei o que me deres, eu seja amor", faz parte de uma campanha promovida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção de Crianças e Jovens, com intervenção local da CPCJ do Funchal.

Na cerimónia de abertura, a vereadora Helena Leal destacou que "as crianças são o maior e melhor património da humanidade", defendendo que "a sua protecção e promoção dos seus direitos deverá ser sempre uma prioridade para todos nós, todos os dias da nossa vida".

A responsável apelou às escolas e à comunidade que se empenhem em "aumentar o impacto da campanha de prevenção dos maus-tratos na infância", sublinhando a importância da "prevenção" nesta área.

Helena Leal aproveitou a ocasião para realçar os investimentos municipais em políticas sociais. A vereadora referiu um aumento de 233% nos apoios sociais à natalidade e família em comparação com 2021. Segundo a autarca, no actual mandato (2021-2025), a Câmara Municipal do Funchal já destinou 25 milhões de euros para apoios sociais e outros 25 milhões para projectos de capacitação e inclusão social, totalizando 50 milhões de euros.

Durante todo o mês de Abril, o edifício principal da CMF permanecerá iluminado com luz azul, como forma de sensibilização para esta causa.