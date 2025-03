Estamos prontos!

No próximo dia 23 de março realizar-se-á a eleição dos deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Um ato eleitoral que resulta de uma má governação do PSD, em coligação com o CDS, que nos últimos 5 anos têm estourado com as contas da Região, governado para os amigos e grupos com interesse instalados, sendo um governo despesista com particular destaque para as despesas de milhões de euros com nomeações de amigos e conhecidos.

O Serviço Regional de Saúde público continua a estar doente! Os problemas, neste serviço, acumulam-se! Não há um planeamento sério, eficaz e eficiente, para resolver os verdadeiros problemas no Serviço Regional de Saúde, nomeadamente no que diz respeito à saúde mental, à falta de medicamentos no hospital, falta de enfermeiros, cancelamento e adiamento de consultas e exames, listas de espera para cirurgia, altas problemáticas, falta de camas para internamento, material informático obsoleto, avarias de equipamentos por falta de manutenção, falta de assistentes operacionais, falta de técnicos superiores de diagnóstico, entre outros!

A questão da falta de habitação acessível à classe média - que tudo paga sem ter direito a ajudas do Governo! - é outro problema que o governo PSD nunca resolveu! Mas, quando surgiram os milhões do PRR, começou o PSD a prometer tudo, sem noção dos limites! Até alteraram o caderno de encargos de uma obra que não constava nas obras ao abrigo do PRR, para esta entrar nas referidas obras, mas como não foi possível, a obra parou! Mas, como diz o povo, “de promessas está o inferno cheio”! 48 anos de PSD a governar a Região, nunca resolveu a questão da habitação e agora, para se perpetuar no poder, dizem que vão resolver tudo! Esta é uma campanha à PSD, com o contributo de alguns jornalistas aliados ao regime e de alguma Comunicação Social pouco independente, que se deixa levar pelos mais de 300 mil euros anuais de apoio financeiro do Governo Regional, por via do programa MEDIARAM.

Vivemos numa região com pouco mais de 253 mil habitantes! Sempre governada por um PSD que ao longo dos últimos anos tem vindo a mostrar que governa para os seus! Ou seja, estamos a ser governados por um PSD que se preocupa com um grupo restrito de pessoas, de onde emergem monopólios e a defesa de interesses instalados! Estamos a ser liderados por um Governo Regional com 4 membros arguidos e suspeitos em processos de corrupção! Um Governo Regional PSD que se governa em vez de governar para o bem-estar do Povo! Um PSD que criou redes de controle para manipular a opinião pública! Tudo para se manter no Poder a defender os seus tachos!

A opinião pública não pode deixar-se levar pela mensagem de que só o PSD tem quadros e sabe governar! Se soubesse, não estaríamos na situação que estamos atualmente! E, se nunca houve outro partido a governar a Região, é falso dizer que não existe outro partido capaz de governar! Para se poder fazer tal afirmação é necessário que se dê a oportunidade de outro partido governar. Por isso o JPP afirma: estamos prontos para governar a Região! Só precisamos que o Povo nos dê a oportunidade para o fazer!