Aumentaram para 124 pedidos de ajuda por abusos sexuais na Igreja Católica

O número de pessoas que pediram ajuda ao Grupo VITA por terem sido vítimas de abuso sexual na Igreja Católica aumentou para 124, tendo já sido avaliados 27 dos 61 pedidos de indemnização apresentados.

"As restantes situações serão avaliadas até ao final do próximo mês de junho de 2025", refere hoje, em comunicado, a coordenadora do grupo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar situações de abuso sexual na Igreja Católica.

As entrevistas aos queixosos iniciaram-se no final de 2024, "em articulação com os diversos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica (IVCSVA) e a Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis".

"Neste contexto, importa sublinhar o 'feedback' positivo que temos tido das pessoas com quem estivemos, e que expressam que se sentiram acolhidas e escutadas", afirma a psicóloga, acrescentando que algumas têm descrito a entrevista com a Comissão de Instrução "como um momento de verdadeira reparação".

Rute Agulhas acrescenta que, até ao momento, o grupo foi contactado "por 124 vítimas de violência sexual no contexto da Igreja", que solicitaram sobretudo apoio psicológico.

Até 21 de janeiro, data do balanço anterior, tinham pedido ajuda 118 pessoas, menos seis do que atualmente.

Na altura, a coordenadora do Grupo VITA salientou, em conferência de imprensa, que a maioria das denúncias não tinha como foco o objetivo de obter algum tipo de compensação mercantil.

Rute Agulhas reitera, no comunicado de hoje, que o prazo limite para a formalização dos pedidos de indemnização é 31 de março, ressalvando que solicitações posteriores podem também ser tidas em conta.

A estrutura pode ser contactada por telefone (915090000) ou através do formulário para sinalizações disponível em www.grupovita.pt.