Intoxicação deixou CMF sem brigada nocturna há 27 anos

A brigada nocturna do departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal foi vítima de uma intoxicação alimentar há 27 anos.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa do dia 5 de Março de 1998, cerca de 40 funcionários camarários ficaram de baixa, o que deixou uma série de serviços de limpeza inoperacionais durante uma semana.

Dezoito desses trabalhadores foram obrigados a recorrer ao Centro Hospitalar do Funchal, tendo alguns deles ficado internados. A mesma notícia dava conta de que um deles perdeu aproximadamente 10 quilos devido a esta situação.

Raimundo Quintal não foi vítima desta intoxicação alimentar por mero acaso.

Outro dos destaques desta edição foi a demissão de Fuzeta da Ponte, que foi exonerado do cargo de Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas.

Um caso que agitou os meios políticos nacionais por surgir na sequência de um diferendo com o ministro da Defesa e com o Presidente da República. Sampaio afirmava na altura que tinha perdido a confiança política no almirante.

O DIÁRIO dava ainda conta de que a Ordem dos Advogados (OA) estava a “namorar” a aquisição da antiga casa do Conde Canavial, na Rua da Carreira. A instituição era uma das interessadas na compra do imóvel para poder instalar ali a sua sede.