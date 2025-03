Japão, o país do Sol Nascente

Aliando modernidade às suas tradições milenares, o Japão é um destino de sonho para qualquer viajante.

Das belezas naturais, às cidades com templos ancestrais e ruas pitorescas como Quioto, ao vanguardismo de Tóquio, à arquitectura imponente do Castelo de Osaka, ou à serenidade da ilha de Miyajima; embarque nesta viagem inesquecível ao país dos samurais!

Teremos percursos em Comboio TGV, permitindo um maior conforto e usufruindo da deslumbrante paisagem outonal e nesta época as árvores das ruas, parques e jardins tingem-se de vermelho, laranja e dourado, agregando um toque de maior beleza! Oportunidade, ainda, para visitar a Osaka World Expo, um evento global que celebra a inovação, a cultura e a sustentabilidade.

A Intertours sugere-lhe um programa de 13 dias / 10 noites com partida única de Lisboa a 25 de Setembro e valores a partir de 6 340€ por pessoa, em quarto duplo e 7 500€ por pessoa, em quarto individual.

Os valores apresentados incluem voo regular da Emirates (escala no Dubai), classe económica, Lisboa | Osaka – Tóquio | Lisboa, bagagem de porão até 23 kgs e 7 kgs de cabine, Taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a confirmação, aquando da emissão dos bilhetes; transportes em autocarro de turismo, 10 noites de estadia nos hotéis indicados, ou similares, refeições conforme itinerário: 9 almoços em restaurantes locais e 2 jantares nos hotéis, serviço de transporte de 1 mala por pessoa de Quioto a Tóquio, bilhetes para transportes públicos (comboio/metro) de acesso à Expo Osaka e regresso, visitas conforme itinerário, acompanhadas por guias locais em espanhol, entradas em monumentos: Castelo de Osaka, Observatório Suspenso em Umeda, Templo Todaiji, Santuário de Fushimi Inari, Templo Kinkaku-ji, Castelo Nijo, Santuário de Itsukushima, Casa Samurai, Waki Honji, Santuário de Hakone, Torre de Tóquio, Templo Senso-ji, Santuário Meiji, Museu Nacional de Tóquio, Teleférico de Komagatake (viagem sempre dependente das condições meteorológicas), viagem em comboio-bala Quioto / Hiroshima / Quioto, viagem em comboio-bala entre Nagoya e Odawara, passagem de ferry para Miyajima, passeio de barco no Lago Ashi (caso as condições metrológicas o permitam), IVA e Taxas em vigor, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a confirmação e Seguro de viagem.

Não incluem: voo de / para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, visitas e entradas não especificadas como incluídas, gratificações aos guias locais e motoristas, extras de carácter particular e outros serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

