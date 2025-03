Avaliação nutricional gratuita: Marque já a sua consulta!

No próximo dia 13 de Março, entre as 9h30 e as 13h00, a Magic Skin Clinic irá promover uma acção especial em parceria com a Dieta 3 Passos. Falamos de uma avaliação nutricional gratuita para o ajudar a alcançar os seus objectivos de saúde e bem-estar.

Se quer melhorar a sua alimentação, perder peso ou simplesmente adoptar hábitos mais saudáveis, esta é a sua oportunidade para receber aconselhamento profissional, sem qualquer custo.

Reserve já a sua consulta. Cuide de si e dê o primeiro passo para uma vida mais equilibrada.

Magic Skin Clinic

Rua João Tavira 59, 2.º andar,

900-075 Funchal

Para mais informações:

Contacto: 919 999 419

Instagram: @magicskin_clinic

Facebook: https//m.facebook.com

Site: https://www.magicskin.clinic