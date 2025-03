Sete carros da Tesla ardem em concessionária alemã no dia do protesto global contra Musk

Sete viaturas elétricas da marca Tesla arderam na madrugada de hoje num concessionário de Ottersberg, na Alemanha, no mesmo dia em que se realizam protestos globais contra o magnata norte-americano Elon Musk, dono da marca.

Os veículos incendiaram-se por volta das 03:30 (02:30 GMT), disseram os bombeiros aos meios de comunicação social.

A polícia acrescentou que o fogo foi rapidamente extinto, embora os residentes tenham sido aconselhados a manter as portas e janelas fechadas devido ao fumo intenso.

Os carros ficaram completamente queimados e as autoridades avaliam os prejuízos em várias centenas de milhares de euros.

Ainda não é claro se o incêndio está relacionado com o dia global de protesto contra a Tesla e Elan Musk, o fabricante de automóveis e braço direito do chefe da Casa Branca, Donald Trump.

Segundo a polícia, foi aberta uma investigação sobre as causas e estão a ser procuradas testemunhas que possam dar informações sobre o sucedido para esclarecer se foi um ato de fogo posto ou um defeito técnico.

Os ataques a concessionários de automóveis e a veículos Tesla estacionados têm-se tornado mais frequentes nos últimos tempos.

Há dois dias, por exemplo, três veículos da Tesla foram pintados com 'spray' na cidade de Hanover.

De acordo com a polícia, os autores da ação pintaram 'slogans' como "Kill Elon" (Matem Elon) nos veículos, o que levou à abertura de um inquérito criminal por motivos políticos.

Entretanto, os ativistas da "Neue Generation" (Nova Geração), um ramo do extinto movimento climático "Letzte Generation" ("Última Geração"), conhecido sobretudo por se colar ao asfalto em protesto, anunciaram para hoje manifestações contra Musk em toda a Alemanha.

"A razão é a influência fascista e deliberadamente antidemocrática de Musk nos Estados Unidos e o seu apoio à extrema-direita na Europa", escreveram num comunicado, no qual se referiam explicitamente ao apoio do magnata à Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita.

Os apoiantes da "Nova Geração" vão manifestar-se hoje em 'showrooms', concessionários, pontos de carregamento e outras infraestruturas da Tesla em várias cidades alemãs, incluindo Berlim, Munique, Nuremberga, Duisburgo, Karlsruhe, Koblenz, Dortmund, Hamburgo, Braunschweig, Kesselsdorf (perto de Dresden), bem como nos terrenos da fábrica do fabricante norte-americano, em Grünheide, acrescentaram.

"Elon Musk já foi considerado um pioneiro do futuro verde. Mas quem olhar para trás da fachada da sua marca Tesla não vê hoje um salvador do clima, mas sim um oligarca tecnológico rico que trabalha com Donald Trump num futuro que destrói o clima e a democracia, também na Alemanha. É precisamente por isso que o nosso protesto é especificamente dirigido contra a Tesla", justificou Joyce Fiedler, uma das participantes na manifestação num centro de exposições em Berlim.