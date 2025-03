Com a versão Bose Edition do Renault Mégane, o conforto vai além do expectável

Espaço, conforto e elegância. São algumas das melhores características deste Renault Mégane ST 1.5 BLUE DCI BOSE, agora disponível no stand do Megamotor. Com um motor 1.5 diesel de 115 cavalos e uma caixa manual de seis velocidades, esta viatura garante um excelente desempenho na estrada, a par de uma condução económica e eficiente.

No interior, o requinte é inconfundível. Os estofos em pele castanha proporcionam um ambiente sofisticado, enquanto os acabamentos no tablier e nas portas evidenciam uma atenção minuciosa ao detalhe. Até o tapete foi pensado para reforçar a elegância do habitáculo, criando uma sensação de exclusividade. No exterior, o design continua a impressionar. As jantes em liga leve e os detalhes subtis na lateral conferem-lhe uma presença marcante na estrada.

Sendo a versão Bose Edition, esta viatura vem equipada com extras que elevam a experiência de condução, incluindo sistema de som Bose, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha-atrás, chave inteligente, sensores de luz e chuva, rádio com entrada USB, GPS e modos de condução.

No stand do Megamotor, tem a possibilidade de retoma mesmo com dívida*, garantia de 18 meses por mútuo acordo e financiamento a partir de 241,94 euros por mês, sem entrada inicial. Pode ainda optar por um pagamento a pronto, sendo que o valor está fixado nos 17.900 euros.

Visite hoje mesmo o stand do Megamotor e faça o seu test-drive.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.