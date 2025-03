Que tal um ‘detector de mentiras’?

É absolutamente impossível estar a viver neste estado de espírito, de permanente sobressalto, com esta instabilidade declarada, que desencadeia um mal-estar físico e mental generalizado, entre as pessoas, e ao que parece, também entre os animais, cães e os gatos incluídos, ontem numa pequena volta pelo Mercado dos Lavradores, constatei uma tremenda escaramuça entre vários animais de raça canina, acompanhados pelos seus donos, ... que se digladiavam exaustivamente, uns com os outros, para surpresa dos presentes, com algum descontrolo entre os nossos visitantes estrangeiros, muitos deles calçados com chinelas, tipo chinelas de praia, como habitualmente! Estamos assim a ser permanentemente atropelados, por mensagens, informações, e-mails, imagens, muitas delas pouco ou nada depuradas, que vieram dar origem ao “palavrão” anglo-saxónico, “fake-news”, ironizando um pouco deste modo declarando que devem ser azeitonas, quando afinal, são “caganitas” de coelho! E ainda não conseguimos distinguir as inúmeras e distintas variedades de declarações: as técnicas, as metódicas, as descaradas, as invisíveis, as intencionais e até as legais, estas últimas mais conhecidas como “deitar verdes, para apanhar maduras”! Ainda falta as denúncias anónimas! Anónimas? Hoje, todas as pessoas têm todo o tipo de informações com múltiplas fontes e origens, sentindo e julgando elas próprias, capazes de opinar sobre temas particulares, muito específicos... e volto a dar o exemplo das vacinas, sobre as quais tenho ouvido e lido as maiores barbaridades, demonstrando o total desconhecimento deste assunto, tão importante!

Tenho a ideia de já existir algures, um protótipo de aparelho electrónico, com uma dimensão variável, entre um telefone celular e um comando de garagem, desconheço se é de origem chinesa ou sul-coreana, mas americana julgo que não será, o qual servirá para, com toda a simplicidade, fazer uma prospeção imediata, sobre a origem da informação, sinalizando com uma luz verde ou vermelha, deste modo identificando a verdade ou a mentira. Penso que tem a ver com a IA e os negócios a funcionar á sua volta, para vender mais um aparelho tecnológico, a cada habitante do planeta, porventura, mais ou menos oito mil biliões. Assim como, “nem tudo o que reluz é ouro”, e “nem todo o gato passa por lebre”, teremos esta oportunidade de esclarecer, “ab initio” e “in situ”, toda a origem e veracidade sobre qualquer tipo de notícia ou informação. Até por exemplo, quando vai ao supermercado comprar uma peça de carne com osso, pesquizar no momento, se a peça tem osso, ou se é só febra de má qualidade. Mas, o telemóvel - esse objecto, hoje considerado um mal necessário - seria o ideal para colocar uma aplicação e colher as informações técnicas “in actum”, imediatamente, sem confusões ou divagações! Também se poderia colocar um desses detectores, junto ao palanque da A.R. de modo a saber no imediato e ao minuto, aquilo que lá se diz... em “alta voz”, pelo aparecimento da cor verde ou da vermelha! Aqui fica a sugestão, pensando que... há sempre males que vêm por bem, e também bens que podem vir para o mal, mas devemos ter essa possibilidade de reconhecer o que é verdadeiro daquilo que é falso! Enfim, para protegermos a nossa saúde, física e mental, venha lá a IA e o detector de mentiras, para podermos saber, podermos comprar, tudo com verdadeira segurança, ... até uma obra de arte, um “Van Gogh” ... se for falso só vale patacos, se for verdadeiro, não há dinheiro que chegue, nem vendendo as Ilhas Desertas, coisa que nunca faremos!

Finalmente vamos conseguir saber e perceber o que é o trigo e o que é o joio, um serve para fazer pão o outro não sei para que serve!

Passem bem a Vossa Páscoa e aproveitem para Meditar e Orar um pouco por Nós, e pelo Mundo!

P.S. Os “DOORS” estiveram na Madeira! Puro e genuíno rock dos anos 60... para ouvir com os olhos fechados e com os ouvidos abertos! Bela homenagem a Mr. James Douglas ...(Jim) Morrison!