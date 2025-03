Ofereça um dia inesquecível ao melhor pai do mundo

O Melhor Pai do Mundo merece mais do que um simples presente...

Esqueça as gravatas, as meias e as canecas, este ano, ofereça ao seu pai algo realmente especial: uma nova experiência!

Escolha a oferta perfeita para a personalidade dele e proporcione-lhe uma história para recordar e contar!

Aproveite as nossas sugestões e ofereça momentos felizes!

🎯 Pai Aventureiro

Experiência de Kayak na Ponta de São Lourenço – desde 38€ por pessoa

Canyoning – desde 65€ por pessoa

Tour BTT – do Pico do Areeiro ao Funchal – desde 70€ por pessoa

🛵 Pai Sobre Rodas

Passeio de Vespa – desde 45€ por dia

Tour em Sidecar – desde 80€ por veículo

🌊 Pai Explorador

Mergulho no Aquário – desde 100€ por pessoa

Jeep Tour Privado Nascer do Sol no Pico do Areeiro – desde 200€ até 4 pessoas

😌 Pai Zen

Experiências de SPA – desde 45€ por pessoa

Piquenique nas Vinhas – desde 165€ / 2 pessoas

🎟️ Ainda não sabe qual escolher?

Cheque-Viagem Intertours - a partir de 5€.

Deixe-o decidir! Um cheque-viagens abre as portas para novas viagens, escapadinhas ou experiências únicas.

Possibilidade de adquirir algumas das sugestões como voucher-oferta para utilizar mais tarde. Ofertas sujeitas a disponibilidade e os preços indicado são por pessoa, salvo quando indicado em contrário.

Para informações mais detalhadas, contacte a Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]