Quarteto de cordas e voz de soprano Nataša Šibaliæ embalaram Porto Santo

Hoje, o Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo recebeu um concerto especial integrado no XXXVIII Festival de Música da Madeira. Amparados por um público caloroso que brindou os artistas com uma ovação de pé no final, após terem tido a oportunidade de ouvir o premiado Quarteto de Cordas Lopes-Graça e a voz da soprano Nataša Šibaliæ.

Este concerto proporcionou a audição de compositores consagrados, tais como Ravel, cujo 150.º aniversário se comemora este ano, e de Joly Braga Santos, um dos compositores de maior relevo da composição do século XX em Portugal.

Tal como foi referido na apresentação deste Festival, esta edição é uma montra de oportunidades, havendo neste concerto a estreia de dois Sonetos para Soprano e Quarteto de Cordas de César Viana numa encomenda da organização do Festival que já vai em 38 edições.

Também dentro da música contemporânea, os presentes no auditório puderam ouvir quatro canções de Isidora Žebeljan para Soprano e Quarteto de Cordas.

Foi um momento de cultura na ilha do Porto Santo, recebido com muita alegria e muito aplaudido por quem ouviu. Os músicos convidados para este concerto ficaram sensibilizados com o acolhimento recebido, segundo foi possível perceber.

A organização do Festival de Música da Madeira, que está a cargo da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas/Orquestra Clássica da Madeira, “orgulha-se da forma como tem decorrido este Festival onde estes projectos são levados a vários pontos da Região e com propostas diversificadas, têm sido preenchidos pela procura do público”, assegura Vanda Jesus, presidente da direcção.