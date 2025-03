Cães e gatos de Santo António e São Roque vacinados gratuitamente

A Câmara Municipal do Funchal inicia este sábado, 15 de Março, a primeira campanha deste ano destinada à profilaxia médica para cães e gatos com mais de três meses de idade.

A iniciativa arranca hoje na Junta de Freguesia de Santo António seguindo-se, também este sábado, São Roque, na escola do Lombo Segundo.

Para participar na campanha, os interessados devem ter feito uma inscrição antecipada, na respetiva Junta de Freguesia da área de residência. Além disso, todos os cães devem se apresentar obrigatoriamente com trela ou açaimo funcional, no caso de cães perigosos ou de raça potencialmente perigosa, estes deverão apresentar-se com ambos os meios de contenção, sendo a trela até 1 metro. Já os gatos devem apresentar-se, obrigatoriamente, numa transportadora adequada.

A iniciativa inclui, gratuitamente, para os munícipes residentes no Funchal, a vacinação antirrábica (com validade de 3 anos), a identificação dos animais com transponder, o registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia, desparasitação interna contra lombrigas e ténias, emissão de boletim sanitário e, quando aplicável, licenciamento nas Juntas de Freguesia.

Os detentores dos animais apresentados deverão fazer-se acompanhar de cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade, n.º de contribuinte e boletim sanitário do animal, caso já o tenham.

Depois das freguesias de Santo António e São Roque, a campanha passará pela Sé (26 Março) na Sede da Causa Animal, São Martinho e São Pedro a 29 de Março, Santa Maria Maior e São Gonçalo (12 Abril) nas respectivas Juntas de Freguesia, Santa Luzia e Imaculado Coração de Maria (17 Maio) no Centro Cívico e Junta de freguesia, finalizando no Monte (24 de Maio), na Escola do Tanque.

Iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o septuagésimo quarto dia do ano, em que faltam 291 dias para fim de 2025:

- 10 horas - UMa - Semifinal da Madeira das Olimpíadas de Química Mais, sob organização do Centro de Química da Madeira e do Departamento de Química da Universidade da Madeira, no Campus da Penteada;

- 10 horas - Palestra da Conversas com Barriguinhas, com a presença da nutricionista Mónica Faria Campos, da autora do livro 'Mãe cansada, mas feliz', Sofia Laura de Castro, da enfermeira Joana Sousa e da conselheira em células estaminais da Crioestaminal, Filipa Pereira, no Cowork Funchal;

- 10 horas - Taça da Madeira de Regatas em Linha na baía do Funchal;

- 10h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o novo empreendimento habitacional da Miguel Viveiros, denominado ‘Edifício Parque MV’ na Rua Manuel dos Passos, nos. 38 e 40, em Machico;

- Das 10h45 às 18h45 - Rali do Marítimo em Machico;

- 14 horas - Abertura da 3.ª Edição do ‘Basquetebol na Praça do Povo;

- 14 horas - Jogo Marítimo - Felgueiras da II Liga no Estádio do Marítimo;

- 14 horas - Caminhada 'Faz das Tripas Coração' no âmbito do Março Azul com partida da Praça do Povo;

- 16 horas - A Câmara Municipal do Funchal apresenta o projecto artístico 'Escutar' no Bairro de Santo Amaro;

- 18 horas - O Funchal Guitar Quartet apresenta a obra inédita 'Ecos do Funchal: Uma sinfonia paisagista', composta por Ema Ferreira, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 18 horas - Ciclo de Recitais na Assembleia Legislativa da Madeira, sob direcção artística da professora Anikó Arangi, promovido pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode;

- 21 horas - XXXVIII Festival de Música da Madeira com o Quarteto Lopes-Graça no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo;

- 21h30 - Concerto 'The Doors in Concert' em comemoração dos 30 anos de presença da MEO na Madeira no Centro Cultural e de Congressos do Funchal.

Campanha Eleitoral para a Eleição Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira:

- 10 horas - Iniciativa Liberal promove uma acção de campanha entre o Mercado dos Lavradores e o Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 10 horas - Juntos Pelo Povo promove uma acção de campanha junto ao Centro de Saúde da Nazaré;

- 10 horas - PSD promove uma acção de campanha junto ao Centro de Saúde de Machico;

- 10 horas - Livre visita a OLHO.te - Associação Artística de Solidariedade Social, na Rua dos Estados Unidos da América Lojas 142-144, no Funchal;

- 10 horas - Livre promove uma acção de campanha no bairro da Nazaré;

- 12 horas - Livre promove uma acção de campanha no Mercadinho de Agricultura Biológica e Integral, na Ponta do Sol;

- 15 horas - Livre promove uma acção de campanha no bairro de Santo Amaro;

- 10h30 - CDU promove uma acção de campanha no centro da cidade de Câmara de Lobos;

- 11 horas - O PAN promove um encontro nos Jardins da Ajuda, no Funchal;

- 11 horas - O Bloco de Esquerda promove uma acção de campanha no Mercado Municipal de Câmara de Lobos;

- 11 horas - A Nova Direita promove uma acção de campanha em São Vicente, Ponta Delgada, Seixal e Porto Moniz;

- 14 horas - A Nova Direita promove uma acção de campanha no Funchal, passando pelas ruas da Queimada de Cima, da Queimada de Baixo, do Bispo e João Tavira;

- 11h30 - O ADN promove uma acção de campanha no Mercado do Lavradores;

- 11h30 - O CDS-PP promove uma acção de campanha na promenade da Ribeira Brava;

- 11h30 - O PS promove uma acção de campanha no Mercado dos Lavradores;

- 15 horas - A coligação 'Força Madeira' (PTP.MPT.RIR) promove uma acção de campanha na Cruz Vermelha, no Funchal;

- 15 horas - O Chega promove uma acção de campanha em Câmara de Lobos na parte da manhã e às 15 horas promove uma conferência de imprensa no Largo acima da igreja do Curral das Freiras.

Principais acontecimentos registados a 15 de Março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e Dia Internacional de Combate à Islamofobia:

1147 - D. Afonso Henriques toma Santarém.

1493 - Cristóvão Colombo regressa a Maiorca, no final da viagem de descoberta da América.

1909 - Os vinicultores do Douro amotinam-se. Em causa, os acordos de concessão do vinho do Porto.

1916 - Toma posse o Governo de António José de Almeida, aliança dos partidos Evolucionista e Democrático favoráveis à entrada de Portugal na Grande Guerra, de 1914-1918.

1939 - As tropas nazis invadem a Checoslováquia, completando a anexação do país.

1943 - II Guerra Mundial. Aviões japoneses atacam Darwin, Austrália.

1961 - A UPA, União dos Povos de Angola, lança os primeiros ataques a fazendas e vilas do norte do país.

1963 - Os Estados Unidos propõem a criação do sistema de comunicações "Hot Line", entre Washington e Moscovo.

1973 - Delegações dos Estados Unidos e da URSS começam, em Viena, Áustria, a quarta ronda das conversações SALT, sobre a limitação de armas estratégicas.

1975 - Pelo Decreto-Lei n.º 135-A/75, emitido pelo Conselho da Revolução e publicado no Diário do Governo nº. 63/1975, são nacionalizadas todas as companhias de seguros com sede no continente e ilhas adjacentes, com exceção das Companhias de Seguros Europeia, Metrópole, Portugal, Portugal Previdente, A Social, Sociedade Portuguesa de Seguros e O Trabalho, dada a significativa participação de companhias de seguros estrangeiras no seu capital, das agências das companhias de seguros estrangeiras autorizadas para o exercício da atividade de seguros em Portugal e das mútuas de seguros.

1979 - Portugal assina o acordo de garantia de investimento com a República Federal da Alemanha.

1984 - O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Vítor Saúde Maria, refugia-se na embaixada portuguesa da capital guineense.

1985 - A Assembleia da República aprova a Lei que prevê a correção extraordinária do arrendamento habitacional para contratos anteriores a 1980.

1988 - O Tribunal Constitucional publica no Diário da República a dissolução da Organização Comunista Marxista Leninista Portuguesa (OCMLP).

1990 - O Soviete Supremo elege Mikhail Gorbachov Presidente executivo da União URSS.

1990 - O Vaticano e a URSS estabelecem relações diplomáticas.

1991 - A Albânia e os Estados Unidos reatam relações diplomáticas.

1999 - O ministro do Equipamento, João Cravinho, preside à abertura "simbólica" do primeiro estaleiro das obras do metropolitano do Porto.

2000 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), e a Rússia reatam relações, em Bruxelas, Bélgica, interrompidas desde a guerra no Kosovo, em 1999, para discutir questões de desarmamento e de estratégia militar.

2001 - A Assembleia da República aprova a lei da contraceção de emergência, também conhecida como "pílula do dia seguinte".

2001 - É aprovada no Parlamento a lei das uniões de facto para casais homossexuais.

2002 - O Tribunal Penal Internacional de Haia para a Bósnia condena a sete anos e meio de prisão Milorad Krnojelac, antigo diretor do presídio sérvio de Foca na Bósnia-Herzegovina, por crimes de guerra e contra a humanidade.

2003 - O secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Hu Jintao, é eleito Presidente da República Popular da China pela Assembleia Nacional Popular, parlamento.

2005 - A escritora portuguesa Lídia Jorge é distinguida pelo Famafest - VII Festival de Cinema e Vídeo, em Vila Nova de Famalicão, com o troféu "Pena de Camilo".

2006 - É apresentado o anteprojeto do Código do Consumidor pelo secretário de Estado da Defesa do Consumidor, Fernando Serrasqueiro.

2007 - A Assembleia da República aprova na generalidade a proposta de lei do Governo e os diplomas do PSD, CDS-PP, BE e PCP relativos à revisão do Código de Processo Penal.

2008 - Cinco pessoas morrem e 200 ficam feridas devido a explosões registadas num depósito de munições, perto de Tirana, capital da Albânia, levando as autoridades a evacuar as aldeias vizinhas.

2009 - A Igreja Católica dos Estados Unidos anuncia o pagamento de 436 milhões de dólares em 2008, no âmbito dos casos de abusos sexuais praticados por membros do clero.

2011 - É publicada a Lei nº. 7/2011, de Identidade de Género, passam a ter legitimidade para requerer a mudança as pessoas de nacionalidade portuguesa, maiores de idade e que não se mostrem interditas ou inabilitadas por anomalia psíquica, a quem seja diagnosticada perturbação de identidade de género.

2012 - O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprova um empréstimo de 28 mil milhões de euros à Grécia, para apoiar o programa de ajustamento económico do governo de Atenas.

2014 - A Ucrânia acusa a Rússia de ter invadido militarmente o seu território com soldados, helicópteros e veículos blindados, numa aldeia situada no outro lado da fronteira administrativa entre a península da Crimeia e a Ucrânia continental.

2015 - O Benfica conquista pela primeira vez a Taça Europeia feminina de hóquei em patins, ao derrotar na final a equipa francesa do Coutras, por 5-2, em jogo disputado em Manlleu, Espanha.

2016 - A Assembleia da República aprova a proposta de alteração orçamental apresentada pelo Bloco de Esquerda em que as vítimas de violência doméstica ficam isentas de pagamentos de custas judiciais, nos processos penais em que intervenham.

2017 - Os liberais holandeses do VVD, liderado pelo primeiro-ministro Mark Rutte, vencem as legislativas na Holanda e a extrema-direita de Geert Wilders impõe-se como o segundo partido mais votado.

2019 - Pelo menos 49 pessoas morrem no ataque nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid, no centro de Chirstchurch, na Nova Zelândia.

2020 - Covid-19: O Governo proíbe o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e eventos com mais de cem pessoas.

2020 - Portugal e Espanha limitam a circulação na fronteira terrestre comum a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços por causa da pandemia da Covid-19.

2021 - França, Espanha e Itália suspendem a vacina da AstraZeneca para a covid-19 por precaução, tal como aconteceu em outros países europeus.

2021 - As autoridades de saúde portuguesas decidem suspender o uso da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 por motivos de "precaução" e "saúde pública". A decisão é tomada após vários países europeus também já terem suspendido a administração da vacina devido a relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

2021 - O Tribunal Constitucional chumba a lei sobre a morte medicamente assistida, em resposta a um pedido de fiscalização preventiva feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que veta o diploma por inconstitucionalidade.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconhece que a Ucrânia não poderá integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), uma das exigências da Rússia para terminar a guerra, os ucranianos estão a tomar consciência dessa impossibilidade.

