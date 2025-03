Reino Unido convoca reunião de países dispostos a ajudar a manter a paz

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vai realizar uma reunião virtual no sábado com líderes de países dispostos a ajudar a manter a paz na Ucrânia em caso de tréguas, anunciou hoje um porta-voz do Governo.

O porta-voz não especificou os nomes dos participantes na reunião, mas referiu que o encontro ocorre no seguimento da cimeira de Londres realizada em 02 de março, segundo a agência francesa AFP.

De acordo com Londres, cerca de duas dezenas de países estão dispostos a integrar uma "coligação de interessados" em ajudar a manter a paz na Ucrânia, embora os pormenores também não tenham sido especificados.

Na cimeira de Londres celebrada no início do mês, Starmer recebeu 18 líderes, incluindo os chefes da NATO, Mark Rutte, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa.

A lista também incluiu os líderes do Canadá, França, Alemanha, Itália, Espanha, Países Baixos, Noruega, Polónia, República Checa, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Roménia, Suécia e Turquia.

Também esteve presente o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que chegou à capital britânica dois dias depois da acesa discussão com o homólogo norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca (presidência).

O anúncio da reunião convocada por Starmer ocorre na véspera de negociações entre representantes dos governos ucraniano e norte-americano na Arábia Saudita sobre uma possível trégua a negociar com a Rússia.

Zelensky realiza hoje uma visita à Arábia Saudita.