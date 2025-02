Estados Unidos deportam mais de uma centena de imigrantes indianos ilegais

Um avião militar norte-americano com 104 imigrantes indianos aterrou hoje em Amritsar, no norte da Índia, no primeiro voo para o país no âmbito da deportação ordenada pela administração Trump, anunciaram as autoridades aeroportuárias.

Os indianos que regressaram a casa tinham entrado ilegalmente nos Estados Unidos ao longo dos anos e provinham de vários estados indianos, segundo a agência norte-americana AP.

A medida foi tomada antes da visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a Washington, prevista para a próxima semana.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Modi discutiram a imigração numa chamada telefónica na semana passada.

Trump falou a Modi na importância de a Índia comprar mais equipamento de segurança fabricado nos Estados Unidos e de um comércio bilateral justo, noticiou a AP.

A Índia cooperou com os Estados Unidos e disse que estava pronta para aceitar os indianos deportados após verificação.

Nova Deli afirma ser contra a imigração ilegal, principalmente porque está ligada a várias formas de crime organizado, e não se opôs à deportação dos seus cidadãos.

"Aceitá-los-emos de volta, desde que nos forneçam documentos que nos permitam verificar (...) se são efetivamente indianos", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano, Randhir Jaiswal, em janeiro.

"Se for esse o caso, então avançaremos com a situação. Facilitaremos o regresso à Índia", acrescentou.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse no início da semana que os voos de deportação eram uma forma eficaz de conter o fluxo de migração ilegal, que considerou destrutivo e desestabilizador.

O Departamento de Estado disse que as deportações enviam uma mensagem de dissuasão para outras pessoas que consideram migrar ilegalmente.

O Governo de Nova Deli comunicou ao parlamento que 519 indianos foram deportados para a Índia entre novembro de 2023 e outubro de 2024, citando dados das autoridades norte-americanas.

Os Estados Unidos realizam deportações através de voos comerciais e fretados, acrescentou.

Os meios de comunicação social da Índia noticiaram que há mais de 7,2 milhões de indianos sem documentos nos Estados Unidos, principalmente dos estados de Punjab e Gujarat.

Segundo as mesmas fontes, os indianos constituíam cerca de 3% de todas as passagens ilegais nas fronteiras dos Estados Unidos em 2024.

O jornal Indian Express noticiou que, em novembro de 2024, havia 20.407 indianos sem documentos que enfrentam ordens finais de expulsão ou estão atualmente em centros de detenção do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos.