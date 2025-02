O que é ser responsável?

O termo responsável é usado com tal frequência que será bom que saibamos do que estamos a falar.

Diria que responsabilidade é...

- ter a consciência plena do que estamos a fazer, tendo também a capacidade de atingir os objectivos desejados;

- é estarmos conscientes das normas éticas, morais e legais;

- é estarmos conscientes das consequências dos actos praticados, sejam elas boas e elogiáveis ou más e censuráveis.

Para ser responsável é preciso ser livre e ter o poder de tomar decisões.

Ao mesmo tempo, ter liberdade sem ter discernimento do certo e do errado pode ser muito perigoso, pois parece que “tudo me é lícito embora nem tudo me convenha”.

A ausência de sentimento de culpa, quando se faz algo errado, está no cerne da irresponsabilidade, e na política, infelizmente, é muito frequente.

Pior ainda, é quando se erra e não se está consciente da culpa, deixa-se de comunicar com os outros e fecha-se as portas aos compromissos. Este é um beco onde a única saída é a continuação do erro, não assumido, não comunicado e não corrigido.

Mas a democracia tem solução para este problema, chama-se voto!

Voto em quem é previsível, que saiba dialogar e criar compromissos, que saiba lutar para realizar aquilo que promete e que tenha provas dadas ao longo de um percurso “limpo”, transparente, despido de outros interesses que não o interesse público. Sem medo ou vergonha de admitir a culpa ou o erro.

Para que a qualidade da nossa classe política melhore, há que fazer um esforço para melhorar a qualidade do nosso voto.

Os “salvadores da Pátria”, os populistas e as propostas mais folclóricas que nos são apresentadas, mais não são do que camuflagens para esconder o lado mais obscuro dessas propostas.

Votemos com o sentido de responsabilidade.

Não é preciso que eu diga mais. Está tudo dito.