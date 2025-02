Infinito do Infinito

Origem do Universo Segundo a opinião dominante entre os cientistas, o universo teve origem no Big Bang, que terá ocorrido há cerca de 13,3 ou 13,9 mil milhões de anos. A ideia, em termos gerais, é que, no início, haveria uma massa, poeiras cósmicas muito quentes e densas, que terão dado origem a uma expansão. Esta passou por diversas fases, originando as estrelas, agrupadas em galáxias, as quais continuam em expansão na atualidade.

A origem da origem

Esta ideia do Big Bang não responde a uma questão: De onde surgiu a matéria que deu origem às primeiras poeiras? Hesíodo (séc.VIII a.C.) descrevia que no início do mundo existia o Caos, do qual surgiu a Escuridão e a Noite e o Dia. Epicuro (séc. IV a.C.), ao ouvir falar do Caos, como origem das coisas, perguntou: - E o Caos veio de quê? Este problema ainda se mantém. Como surgiu a origem da origem?

Alguns cientistas, como Stephen Hawking (1942-2018), limitam-se a dizer que, antes, nada havia, por isso, nada há a argumentar. Mas como é que do nada algo surge? Para que algo surja, é necessário que algo intervenha. Permanece, assim, a legitimidade para questionar-se qual a origem da matéria primeira.

O dedo de Deus

Entre as várias teorias sobre a origem do Universo, uma das mais clássicas é a versão bíblica, de que Deus terá criado a Terra e tudo o que nela existe. Esta ideia fomentou a ideologia conhecida como Criacionismo, no sentido de que tudo o que existe, efetivamente, tem a intervenção de um ser sobrenatural. Mesmo defendendo a origem do Mundo no Big Bang, Deus terá dado o impulso inicial e toda a potencialidade que deu origem à expansão e formação do universo e à vida.

Eterno retorno

Na Antiguidade havia quem defendesse de que não há princípio nem fim, tudo evoluí e volta tudo ao início, dando origem a nova evolução. Sempre assim foi e sempre assim será. É o chamado eterno retorno. Nesta perspetiva, o universo seria eterno, tal como Deus é eterno, sem princípio nem fim.

Existem outras teorias sobre a origem do Universo. Mas qual a mais credível? Esta é uma questão com tantas respostas, quantas as pessoas que a tentam responder.