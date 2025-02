O Foco no Essencial

Quando falta menos de um mês para mais umas Eleições Regionais – as terceiras sensivelmente no espaço de ano e meio – é essencial que todos, sem exceção, saibamos olhar para este momento decisivo com responsabilidade, bom senso e ponderação.

É fundamental que saibamos pôr fim a toda esta instabilidade e que o povo, soberano em democracia, entenda que por detrás de todas as encenações políticas e da demagogia de uma oposição que a qualquer custo, quer chegar ao poder, está efetivamente, o interesse de todos nós, o futuro que diariamente nos empenhamos em construir.

Um futuro que não se compadece com esta encruzilhada em que estamos mergulhados apenas e só porque há quem assuma ser alternativa de coisa nenhuma, há quem ache graça a derrubar o poder de seis em seis meses, sempre na expetativa de que chegue a sua vez, sem por um minuto pensar sequer nas consequências de todos esses malabarismos.

Sim, se a oposição alguma vez quisesse acautelar o interesse de todos os Madeirenses e Porto-Santenses, conforme agora apregoa, nunca teria deixado de aprovar o Orçamento, mesmo deitando o Governo abaixo.

Aliás, não deixa de ser contraditório que esta mesma oposição tenha o desplante de julgar aquilo que ela própria não deixa acontecer e que seria expetável do normal exercício das instituições pelo mandato a que estão comprometidas. Ainda assim, pasme-se, e contrariamente a eles, que no poder local são uma falácia, mesmo contra todas as contrariedades e enfrentando todos e quaisquer constrangimentos desta instabilidade forçada, cumprimos. E queremos continuar a cumprir.

Tudo isto para dizer que aquilo que está em causa é demasiado sério para continuarmos à mercê destas brincadeiras de bastidores que abafam a política, tornando-a mera politiquice, assente no populismo e na narrativa de quem, não tendo soluções para apresentar, limita-se a atacar, sem fundamento, quem está ao serviço da Região.

Está em causa um projeto de desenvolvimento que merece continuar a ser cumprido e que, não sendo perfeito – ainda que este seja, sempre um ideal a prosseguir – tem de facto, conseguido traduzir evolução, crescimento económico, bem-estar e, acima de tudo, maior qualidade de vida.

Está em causa um conjunto de compromissos que, pese embora estas constantes interrupções, continua a ser assumido e cumprido, para bem de todos, mas já poderia ter ido mais além.

E nós queremos ir mais além. Queremos continuar a trabalhar pela Madeira em que acreditamos. Queremos continuar a trabalhar em nome da estabilidade social que foi sempre uma prioridade, queremos continuar a garantir as condições necessárias para que a nossa terra continue a crescer economicamente, mantendo a elevada empregabilidade que temos hoje e queremos continuar a reduzir impostos e a aumentar o rendimento das famílias.

Paralelamente, queremos reforçar a aposta na Habitação, nos apoios sociais a quem mais precisa e no investimento transversal aos onze concelhos, assegurando, ao mesmo tempo, a progressiva valorização dos setores da Saúde e da Educação.

Queremos, em suma, continuar a escrever, sempre ao lado e tendo como principal motivação cada um dos nossos cidadãos, aquela que é a história que juntos escrevemos há quase cinquenta anos. Uma história de sucessos, de superação e de grande mudança na vida das pessoas que, apesar de todo o marketing e de toda a demagogia política, são indesmentíveis.

Enquanto Partido, temos de continuar unidos e mobilizados, assumindo, em toda a linha, a enorme responsabilidade de preservarmos o histórico que temos, a bem da Madeira e de todos os Madeirenses, assumindo o maior orgulho naquilo que fomos capazes de fazer até agora, graças à confiança da nossa população, mas, ainda mais, a nossa convicção na missão que ainda temos por cumprir, neste ciclo de desenvolvimento e progresso que juntos iniciamos.

Contamos com todos para mais este desafio. É tempo de unir esforços e garantir que o interesse da Madeira fale mais alto! Que, independentemente de pensarmos de forma diferente – e respeitando essa liberdade – pensemos e mantenhamos o foco naquilo que é essencial, o futuro desta Região pela qual tanto lutamos e queremos continuar a lutar.

Porque, sim, a vitória do PSD/M será, a 23 de março, a vitória de um povo que acredita, que sonha e que sabe perfeitamente o caminho que precisa de ser feito, tal como sempre soube, desde sempre.