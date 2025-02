Preventiva para autor de três assaltos

Um homem de 32 anos, natural e residente no Funchal, foi detido fora de flagrante delito pelos crimes de roubo e furto qualificado.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira comunica, em nota enviada, que no âmbito de diligências policiais desenvolvidas pela Divisão Policial do Funchal a crimes contra o património, ocorridos na baixa funchalense, foi possível encontrar elementos de prova que conduziram à identificação do homem,

Foi solicitado à autoridade judiciária a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito, tendo em vista a apresentação do suspeito ao juiz de instrução criminal.

Perante as provas periciais, testemunhais e de reconhecimento apresentadas, as quais foram recolhidas em três processos crimes distintos, tendo em conta que o cidadão detido fazia de modo de vida o cometimento deste tipo de ilícitos, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.