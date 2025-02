A CDU o grilo que fala e atua e luta contra a falcatrua

Estamos na altura de relembrar, denunciar o regime quer o jardinismo, quer do Albuquerquismo e seus amigos Agora é o combate total contra podridão da Madeira nas negociatas nas obras públicas do gpverno, nas obras municipais no favorecimento no negócio da saúde prejudicando o Serviço Regional da Saúde, na ausência de carreiras decentes para os milhares de profissionais do sector público, etc, caro leitor e amigo é altura de votar pela rutura com esta gente que nos desgoverna é preciso que a CDU volte ao parlamento da Madeira.

Mentiras do PSD/CDS

– Albuquerque e Calado

1 – PUA – Não alargaram a Rua a Ver o Mar para descongestionar o trânsito entre os Piornais (Amparo) e Nazaré. Aprovado na CMF em 2008.

2 – Criação de zonas verdes de recreio e lazer junto ao quartel da Nazaré e Levada dos Piornais.

3 – Novo edifício de habitação com cartazes na zona onde atualmente existem hortas urbanas na Nazaré bastante abandonadas.

4 – Centro de Saúde na zona sul do PUA dado o crescimento populacional aprovado em 2008,não há projecto nem terreno para a sua construção.

5 – Lar de Terceira Idade – PUA-execução zero Aprovado em 2008 -execução zero.

6 – Escola Secundária – PUA. Aprovado em 2008 ,não existe projeto nem terreno.

7 – Pavilhão Gimnodesportivo – PUA. ,aprovado em 2008,não existe terreno nem projecto, execução esquece.

8 – Criação de zona recreio em Santo António/Courelas, ex-edifícios deitados abaixo ´projecto e execução zero.

9 – Construção do Centro de Saúde de São Gonçalo. Nada feito,toda a gente já se esqueceu.

10 – Construção do edifício para alojar as altas problemáticas dado que o novo hospital é só de agudos, votaram na ALM contra o projecto da CDU.

Promessas de Calado

11 – Parque de Estacionamento nos Marmeleiros - 5 milhões de euros. Projecto e execução zero.

12 – Parque de Estacionamento de São Roque (Zonas Altas). Esquece o que prometeu desapareceu.

13 – Parque de Estacionamento no Centro do Funchal, junto à CMF. eram milhares se estacionamento para dinamizar o comercio local, agora estão mudos e calados

Outras para reflexão

14 – Marina do Lugar de Baixo. Que fazer? Milhões deitados ao mar bolsos cheios dos empreiteiros benefícios zero, e se abres o bico a Máfia tira-te a vida.

15 – Heliporto do Porto Moniz: ilegal, não está de acordo com normas ninguém vai para a cadeia.

16 – Plano da Orla Costeira: não responderam aos interessados nem levaram à ALM. Tudo à socapa. Nem levaram o assunto ao parlamento.

17 – Plano da Praia Formosa – aldrabice. Não seguiram o Plano proposto em 2008 para transformar em Unidade de Gestão e favorecer a AFA e família Welsh.

18 – Plano de Urbanização de Santa Rita elaborado por nossa proposta e agora metido na gaveta.

19 – Promessa de fazer Planos de Pormenor para as zonas altas e nunca efetuados. Nem um cêntimo previsto no Plano de Investimentos.

20 – Criação de zonas específicas micro reservas de Protecção com verbas da União Europeia. Que teve o apoio de Albuquerque.

21 – Correção dos buracos no Pico de São Martinho, uma vergonha visual. Onde andam os ambientalistas?

22 – Situação do Toco, litoral desfigurado., previsto uma marinha que era loucura e teve apoio individual de uns tantos que se dizem de esquerda.

23 – Erros na correção das ribeiras e ribeiros – afunilamento das mesmas diminuições da secção de vazão, engenheiros de hidráulica devem regressar à Universidade.

Meus Documentos disponíveis para consulta: PUA (8 págs.); - PUA – Análise (11 págs.); PDM – Perguntas necessárias; Candidatura a Património - Funchal; PUA – PPP – Apresentação; Plano Acessibilidades Zonas Altas (2005); Plano Urbanização Santa Rita; Proposta CDU da Praia Formosa; Análise de Riscos – Funchal; PDF – Plano Pormenor Praia Formosa; CDU – Contra privatização do litoral; Organizar o território, evitar catástrofes; REOT – CDU; mais de 40 Paginas que o governo não deu resposta - PDM – favorecer renda acessível?

Pela democracia política, económica e social contra a falcatrua, trafico de influência, por um Madeira equilibrada onde os ricos não naveguem em dinheiro e envelopes chorudos, e os pobres não sejam miseráveis o voto certo é na CDU . Travar a proletarização da classe media e dos pequenos e médios empresários e agricultores dos intelectuais e quadros técnicos é votar CDU.