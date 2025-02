Esta expressão coloquial assinalava o quotidiano dos Romanos e traduzia o que a maioria dos cidadãos queria saber no seu convívio diário: “O que há de novo?”.

“De novo” havia uma floresta de informação que, no passado como hoje, preenchia a então intensa sociedade Romana. Atualmente, essa floresta é planetária e hiperpotenciada pela imensa capacidade de produção, processamento e divulgação de informação gerada pelos atuais meios tecnológicos de matriz digital.

O quid novi? que hoje interessa à Universidade da Madeira (UMa) diz respeito a uma das vertentes que constitui um dos seus pilares fundamentais: o da oferta formativa que apresentamos aos jovens que pretendem prosseguir a sua formação no ensino superior.

Dos três cursos de licenciatura que a Universidade da Madeira apresentou para aprovação pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior (A3ES), a UMa viu aprovadas duas novas licenciaturas para o próximo ano letivo (2025/2026): Engenharia Biomédica, e Engenharia Física e Computacional. Infelizmente, a proposta de licenciatura em Ciências e Tecnologias do Mar ficou para ser revista e enquadrada numa nova proposta de ciclo de estudos, igualmente em parceria com a ARDITI. Continua, neste âmbito, a justificar-se nova candidatura pelo facto de esta área ter sido inscrita, juntamente com a do Turismo, como uma das duas áreas estratégicas de reforço da oferta formativa da UMa, no âmbito do Contrato-Programa celebrado com o então Ministério da Ciência e Ensino Superior e o Governo Regional.

Não haverá abandono de políticas. Haverá, sim, consolidação, sustentabilidade, diferenciação, no quadro de uma visão estratégica para a construção de uma Universidade moderna e capacitada para responder ao modelo emergente de uma sociedade inteiramente nova e desafiante.

“De novo” existe o feito extraordinário alcançado pela jovem Jéssica Rodrigues e pelo seu treinador Alípio Dias, com a conquista da medalha de Ouro no Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade no Gelo, na disciplina de mass start. A atual estudante da licenciatura em Educação Física e Desporto da UMa e o antigo aluno do mesmo curso são exemplos de superação e orgulho de toda uma comunidade que se revê no seu empenho, competência e entusiasmo.

HOMENAGEM

Por razões inteiramente diferentes, presto homenagem à Pró-Reitora da Universidade da Madeira, Professora Ana Natividade Carvalho, que nos deixou há pouco tempo e que, igualmente há pouco tempo, permanecia entre nós com a sua inefável amabilidade, competência profissional e poder de congregar vontades para a gestão dos assuntos que a todos interessavam. Possuidora de raras virtudes pessoais e interpessoais, sempre que connosco esteve, esteve bem, porque era uma Pessoa de Bem. E de bem continua para sempre na nossa memória.