Chefes das diplomacias da Rússia e EUA retomam diálogo e preparam cimeira

Os líderes das diplomacias russa e norte-americana, Sergei Lavrov e Marc Rubio, falaram hoje ao telefone e concordaram em retomar o diálogo interrompido pela invasão russa da Ucrânia, depois da conversa entre os dois chefes de estado.

"Sergei Lavrov e Marco Rubio confirmaram que estavam prontos para trabalhar na restauração de um diálogo intergovernamental mutuamente respeitoso, de acordo com o tom estabelecido pelos presidentes", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia num comunicado citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Nas declarações citadas pela APF, o ministério russo acrescentou que os dois governantes "acordaram em retomar os contactos regulares, incluindo os preparativos para uma cimeira russo-americana ao mais alto nível".

Trump e Putin mantiveram na quarta-feira uma longa conversa telefónica em que, entre outros assuntos, discutiram a guerra na Ucrânia e se comprometeram a iniciar "de imediato" negociações sobre o assunto.

"Queremos pôr fim aos milhões de mortos ligados à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O Presidente Putin utilizou mesmo o meu poderoso 'slogan' de campanha: 'Bom Senso'. Ambos acreditamos firmemente nele", congratulou-se o Presidente norte-americano na mensagem que publicou na sua rede social, Social Truth.

Por seu lado, o Kremlin anunciou que Putin disse, na conversa telefónica com Trump, querer encontrar uma "solução de longo prazo" para o conflito ucraniano através de "conversações de paz".

"O Presidente Putin mencionou a necessidade de atacar as causas profundas do conflito e concordou com Trump que uma solução a longo prazo poderá ser encontrada através de conversações de paz", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à comunicação social, nessa quarta-feira.

Além da Ucrânia, a conversa incidiu também sobre a situação no Médio Oriente, a questão nuclear iraniana e as relações russo-norte-americanas na esfera económica, acrescentou o porta-voz da presidência russa.

Por último, os dois líderes discutiram "questões relacionadas com a troca de cidadãos [presos] entre a Rússia e os Estados Unidos".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.