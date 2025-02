Israel exige ao Hamas que liberte os três reféns vivos no sábado

O Governo israelita exigiu hoje ao grupo extremista palestiniano Hamas que devolva os três reféns vivos no sábado e esclareceu que as suas ameaças de renovar a ofensiva em Gaza são justificadas caso estes não sejam libertados.

O acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, mediado pelo Egito e o Qatar, "estipula claramente que os três reféns vivos devem ser libertados no sábado pelos terroristas do Hamas", afirmou o porta-voz do Governo israelita, David Mencer, numa conferência de imprensa.

"Se o Hamas não respeitar o acordo, se estes três não forem libertados, se o Hamas não devolver os nossos reféns, até ao meio-dia de sábado, o cessar-fogo terminará", acrescentou Mencer.

O acordo em Gaza tem estado em risco desde que o Hamas ameaçou adiar a próxima libertação de reféns israelitas, acusando Israel de não cumprir as suas obrigações de permitir a entrada de tendas e abrigos para ajudar os palestinianos que estão a regressar às suas casas, sobretudo no norte da Faixa, entre outras alegadas violações combinadas para a trégua.

As declarações do porta-voz israelita esclarecem as ameaças feita na terça-feira pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, com o apoio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de renovar a sua ofensiva se os reféns não fossem libertados.

No entanto, antes da intervenção de Mencer, o Hamas já havia anunciado que libertará o próximo grupo de reféns israelitas no sábado, como planeado.

O Hamas disse que a sua delegação manteve conversações, no Cairo, com as autoridades egípcias e que estava em contacto com o primeiro-ministro do Qatar para um aumento da entrada de abrigos, material médico, combustível e equipamento pesado que permita a limpeza dos escombros em Gaza.

Segundo avançou a televisão estatal egípcia Qahera, próxima dos serviços de segurança do país, o Egito e o Qatar conseguiram resolver o diferendo.

A cumprir-se o prometido, sábado irá decorrer a sexta troca de reféns israelitas por presos palestinianos no âmbito do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no dia 19 de janeiro.

Desde a entrada em vigor da trégua, a 19 de janeiro, foram libertados 16 reféns israelitas e 765 prisioneiros palestinianos, de um total de 33 reféns e 1.900 detidos que devem ser libertados até ao início de março, nos termos do acordo de cessar-fogo.

Cinco reféns tailandeses foram igualmente libertados pelo Hamas, à margem do acordo.