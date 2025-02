Cotação do Brent tem queda forte depois de Trump falar com Putin e Zelenski

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,36%, para os 75,18 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,82 dólares abaixo dos 77 com que tinha fechado as transações na terça-feira.

A forte baixa foi a reação do Brent à informação de que Donald Trump teve ontem uma conversa telefónica com os seus homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodímir Zelenski, para iniciar as negociações que terminem com a guerra causada pela invasão russa da Ucrânia, há quase três anos.