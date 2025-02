Israel confirma recomeço de negociações com Hamas segunda-feira em Washington

Israel confirmou hoje que as negociações indiretas com o movimento radical palestiniano Hamas sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo recomeçarão como previsto na segunda-feira, em Washington.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, encontraram-se hoje e acordaram que as negociações começariam "quando se reunissem em Washington na segunda-feira", indica um comunicado divulgado pelo gabinete do chefe do executivo de Israel.

Witkoff discutirá depois durante a semana com o primeiro-ministro do Qatar e altos responsáveis egípcios, adianta.

Netanyahu parte para Washington na segunda-feira e no dia seguinte será recebido pelo Presidente norte-americano, sendo o primeiro líder estrangeiro a reunir-se com Donald Trump desde a sua tomada de posse.

O acordo de tréguas, que entrou em vigor a 19 de janeiro, inclui três fases, a primeira das quais deve permitir a libertação de 33 israelitas feitos reféns pelo Hamas em troca de centenas de palestinianos presos em Israel.

A segunda fase visa a libertação dos últimos reféns e o fim da guerra e a terceira diz respeito à reconstrução da Faixa de Gaza e à definição de um modelo de governação para o pequeno enclave palestiniano.

Os Estados Unidos, o Qatar e o Egito tentam há meses ajudar os dois lados a chegar a um acordo para acabar com a devastadora guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel a 07 de outubro de 2023.

O gabinete de Netanyahu divulgou hoje outro comunicado, anunciando a nomeação de um novo chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (FDI), depois do anterior, o general Herzi Halevi, se ter demitido evocando a sua responsabilidade por não ter evitado aquele ataque do movimento extremista palestiniano.

"O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, concordaram (...) nomear o major-general Eyal Zamir como o próximo chefe do Estado-Maior das FDI", refere o comunicado.

O general Zamir, 59 anos, ocupava o cargo de diretor-geral do Ministério da Defesa. Já comandou a Região Militar do Sul, responsável pela Faixa de Gaza, e será agora também responsável pela gestão do cessar-fogo em vigor no Líbano e das operações militares em curso na Cisjordânia ocupada.