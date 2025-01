Cruz Vermelha pede a Israel e Hamas respeito pela trégua

A presidente da Cruz Vermelha Internacional (CVI) apelou hoje a que Israel e o Hamas respeitem o acordo de cessar-fogo, para que possam ocorrer mais libertações de reféns na Faixa de Gaza, em troca de prisioneiros palestinianos.

"Há mais famílias à espera ansiosamente que os seus entes queridos regressem a casa", disse Mirjana Spoljaric, em comunicado.

A Cruz Vermelha foi responsável pela transferência de reféns israelitas do norte de Gaza para Israel e de prisioneiros palestinianos detidos em prisões israelitas para a Cisjordânia ocupada e Jerusalém Oriental.

"Lidar com grandes multidões e emoções intensas foi um desafio durante as transferências e, em Gaza, as equipas [da Cruz Vermelha] tiveram de gerir os perigos das munições não detonadas e das infraestruturas destruídas", disse a organização.

Israel anunciou hoje a libertação de 90 prisioneiros palestinianos da prisão israelita de Ofer, na Cisjordânia ocupada, pouco depois das 01:00 locais (23:00 TMG de domingo), como estava previsto no acordo de cessar-fogo com o movimento islamita palestiniano Hamas.

Após a libertação de três mulheres israelitas em Gaza, no primeiro dia do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, como estava previsto, também foram libertados nove dezenas de prisioneiros palestinianos.

Entre estes, foram libertados 12 homens condenados por delitos menores, 69 mulheres e nove menores, todos com menos de três anos de prisão e condenados por crimes não sangrentos.

Entre os libertados constam ainda Khalida Jarrar, 62 anos, ativista feminista e membro da Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), a irmã do político do Hamas Saleh Arouri, Dalal Jaseeb, e Abla Abdelrasoul, 68 anos, mulher do dirigente da PFLP Ahmad Saadat.

Está prevista a libertação de cerca de 2.000 prisioneiros durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo de 42 dias, altura em que 33 reféns israelitas também terão deixado a Faixa de Gaza.

Com a libertação dos 33 reféns, restarão 91 reféns no interior do enclave palestiniano que foram feitos prisioneiros pelo ataque do Hamas em 07 de outubro, 34 dos quais confirmados como mortos, para além de três que estavam detidos desde 2014: dois civis e um soldado, todos confirmados como mortos.

As tropas israelitas resgataram no domingo, em Jabalia, o corpo do sargento Oron Shaul, um segundo soldado que tombou na guerra da Faixa de Gaza em 2014 e que estava detido pelo Hamas desde então.

As três reféns israelitas libertadas pelo Hamas este domingo na Faixa de Gaza encontraram-se com as suas mães em Israel, tendo sido depois transportadas para um hospital para receber tratamento, segundo o exército israelita.

Nos termos do acordo para a cessação das hostilidades, 33 reféns israelitas devem ser libertados, numa fase inicial de seis semanas. Três pontos de receção de reféns foram instalados na fronteira de Israel com Gaza, segundo um oficial militar, citado mas não identificado pela AFP.

Em troca, as autoridades israelitas garantiram que libertariam cerca de 1.900 palestinianos dentro deste período.