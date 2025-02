Morreu o ex-Presidente alemão Horst Köhler

O antigo chefe de Estado alemão Horst Köhler, no cargo de 2004 a 2010, morreu hoje aos 81 anos, rodeado pela família, na sequência de "uma doença curta e grave", anunciou a presidência.

Desconhecido da maioria dos alemães quando chegou à chefia do Estado, Horst Köhler acabou por ser um popular Presidente, cargo que na Alemanha tem apenas um papel cerimonial e de representação e pouco poder.

Ainda assim, Köhler recusou, ocasionalmente, assinar decretos propostos pelo Governo da chanceler Angela Merkel, justificando-se com preocupações constitucionais.

Mit dem Tod des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler verliert Deutschland einen engagierten Politiker, der sich Zeit seines Lebens für eine gerechtere Welt eingesetzt hat. pic.twitter.com/5yx0zHEDKv — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 1, 2025

Köhler foi eleito antes de Merkel chegar ao poder, numa altura em que a Alemanha lidava com cortes estatais e reformas laborais.

Já no segundo mandato, foi alvo de crítica popular após uma visita às tropas no Afeganistão e acabou por se demitir do cargo, a 31 de maio de 2010.

Köhler, filho de agricultores de etnia alemã oriundos da Roménia, nasceu a 22 de fevereiro de 1943, em Skierbieszow, na Polónia, quando ocupada pelos nazis.

Die CDU Deutschlands trauert um Bundespräsident a.D. Horst Köhler, der heute im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Mit seiner Aufrichtigkeit, seiner Offenheit und seinem Humor gewann er das Ansehen und die Herzen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Wir haben einen großen… pic.twitter.com/kje8fhwIvo — CDU Deutschlands (@CDU) February 1, 2025

A sua família fugiu para a Alemanha após a II Guerra Mundial, primeiro para Leipzig, na Alemanha de Leste, e depois para a Alemanha Ocidental, em 1954.

Köhler trabalhou durante mais de uma década no Ministério das Finanças, durante a liderança do chanceler Helmut Kohl, que confiava nele para a diplomacia económica.

Tendo ajudado a desenhar a moeda única europeia e a negociação para a reunificação da Alemanha, foi nomeado para chefiar o Fundo Monetário Internacional em 2000.