Morreu o ex-jornalista Nuno Roby Amorim, um dos fundadores da TSF

O antigo jornalista e assessor da Iniciativa Liberal (IL) Nuno Roby Amorim morreu hoje, aos 62 anos, no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, vítima de cancro.

Nas redes sociais, a Iniciativa Liberal despediu-se de Nuno Roby Amorim, assinalando que o consultor de comunicação "viveu a vida com intensidade" e era "um amante da liberdade".

"Impaciente e intuitivo, com um sentido de humor refinado e uma vasta cultura, e uma longa carreira no jornalismo nacional e internacional", referiu o partido.

A IL recordou que Nuno Roby Amorim contribuiu para o projeto ainda antes de ser partido, integrou a campanha das eleições legislativas de 2022 como assessor de imprensa e foi depois assessor parlamentar na Assembleia da República, "onde deixou diariamente a sua inconfundível marca de atitude inquieta, convicta e apaixonada face à vida".

"Ficará para sempre nas nossas memórias. Obrigado, Nuno Roby", escrevem ainda os liberais.

Também o Presidente da República lamentou a morte do antigo jornalista.

"O Presidente da República lamenta a morte de Nuno Roby Amorim, antigo jornalista e um dos fundadores da TSF, com quem teve a oportunidade de trabalhar, e apresenta à sua família as mais sentidas condolências", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa nota publicada no 'site' da Presidência.

Nuno Roby Amorim integrou a redação fundadora da TSF, tendo trabalhado depois na RTP, TVI e SIC e em Bruxelas.

Deixou o jornalismo pela assessoria de imprensa, tendo trabalhado com a embaixada de Marrocos, Câmara de Lisboa e, mais recentemente, com a Iniciativa Liberal.