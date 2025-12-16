Missa do Parto no Liceu fez apelo ao combate a um "egoísmo feroz"

A sala de conferências da Escola Secundária Jaime Moniz acolheu, hoje, pelas 8 horas, a Missa do Parto do Liceu, celebrada pelo Padre Jorge Magalhães. A celebração contou com a participação de alunos, professores e funcionários.

Segundo nota à imprensa, "com um discurso conciso mas profundo, o sacerdote convidou todos a abandonar o «egoísmo feroz» que campeia no mundo e também na nossa cidade, a não privilegiar os «teatrinhos» das decorações natalícias e eventos e desafiou a olhar para o presépio onde Deus, na sua humanidade e simplicidade, se deu a todos e habita em cada coração".

"Na homilia, as palavras do sacerdote Magalhães soavam como “espada” que tocava os ouvintes, fazendo repensar trilhos de vida tantas vezes desencontrados pela angústias pessoais e o materialismo de mãos dadas com o consumismo reinante. Nesta modesta mas bela sala, com o Coro do Liceu a mostrar brios cada vez mais aprimorados, com as luzes da decoração a rasgar as muralhas dos corações, houve presença real de Jesus na Eucaristia, mesmo para quem ainda não o redescobriu. Impossível ficar indiferente. Os belos acordes da Missa do Parto, em homenagem à Mãe do salvador do mundo, as palavras cirúrgicas e diretas do padre Magalhães a todos tocaram, mostrando como a família Jaime Moniz está viva e quer caminhar dando as mãos a todos", aponta.

“Vamos continuar a caminhar juntos, a cuidar uns dos outros. Nesta escola, há uma liderança do cuidar de todos. Os professores devem cuidar dos alunos mas os alunos também devem cuidar dos professores”, disse a presidente da escola, no final da cerimónia.