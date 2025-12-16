"Chega não aceita que se gaste dinheiro público em experiências de 'hidrogénio verde'"

A deputada Manuela Gonçalves (Chega) questionou o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas sobre um projecto de 'hidrogénio verde' e criticou a falta de indicadores sobre a localização dessa infraestutura, o impacto directo no custo de vida e a sua viabilidade. "O Chega não aceita que se gaste [dinheiro público] em experiências", afirmou a parlamentar, que entende que este projecto "não é política séria mas propaganda verde".

O secretário regional Pedro Rodrigues acabou por sossegar Manuela Gonçalves, ao esclarecer que não há planos para avançar com o projecto no curto prazo: "O projecto do hidrogénio está em estudo de viabilidade. Não há verba para este ano. Não vamos fazer qualquer investimento que não seja seguro e coerente".