No passado dia 15 de Dezembro, segunda-feira, realizou-se uma reunião da Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava onde foram discutidos e votados temas estruturantes para o próximo quadriénio 2025–2029, nomeadamente o Orçamento e Plano de Actividades, o Regimento da Assembleia de Freguesia, o Património da Assembleia de Freguesia, o Código de Conduta e a Tabela de Taxas da Assembleia de Freguesia.

Segundo nota à imprensa, emitida pelo CHEGA, "todos os pontos em apreciação foram aprovados com 7 votos a favor e 6 contra, garantindo assim a continuidade administrativa e a estabilidade governativa da Assembleia de Freguesia".

Revela ainda que "durante a reunião, foram levantadas alegações de irregularidades relativamente aos prazos e à forma de entrega da documentação". Contudo, esclarece que as alterações introduzidas nos documentos eram do conhecimento prévio dos membros da Assembleia eleitos sob o lema 'Pela Ribeira Brava', não configurando qualquer surpresa ou quebra de transparência no processo deliberativo.

Enquanto membro eleito pelo CHEGA, Roberto Gonçalves sublinha que a sua actuação na Assembleia de Freguesia tem sido pautada por responsabilidade, sentido institucional e compromisso com o interesse público, assumindo um papel determinante na estabilidade governativa, sem nunca abdicar da função essencial de fiscalização democrática.

“A estabilidade não pode ser confundida com silêncio ou conformismo. Estarei sempre disponível para garantir governabilidade quando está em causa o bem-estar da população, mas serei igualmente exigente e atento na fiscalização da atuação da Junta, porque é isso que os ribeira-bravenses esperam de mim”, afirma Roberto Gonçalves.

O eleito do CHEGA reforça que continuará a analisar com rigor todas as propostas apresentadas, exigindo clareza, legalidade e boa gestão dos recursos públicos, mantendo uma postura construtiva, mas firme, em defesa dos interesses da freguesia da Ribeira Brava.

“O meu compromisso é com as pessoas, com a transparência e com o respeito pelas instituições. Serei sempre um elemento activo, vigilante e responsável ao serviço da Ribeira Brava”, concluiu.