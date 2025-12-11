Óculos + Clip Solar + Blue Control – Tudo por 209€!
A partir de hoje, já pode aproveitar uma oferta imperdível para renovar os seus óculos com estilo, conforto e protecção visual completa.
Por apenas 209€, leva para casa um pack completo com:
1 Aro Afflelou à escolha
Modelos modernos, leves e cómodos — mais de 100
opções disponíveis dentro da gama de armações de 99€.
Perfeito para quem procura óculos para o dia-a-dia sem abdicar de design e qualidade.
+ 1 Clip Solar incluído
Transforme os seus óculos num óculos de sol com
protecção instantânea, ideal para condução, exposição solar na rua ou actividades
ao ar livre.
Prático, magnético e com protecção UV completa — veja bem e proteja-se sempre.
+ Lentes Blue Control incluídas
Protecção especial contra a luz azul digital emitida por
telemóveis, computadores e tablets — reduz a fadiga visual e melhora o conforto
ao longo do dia.
Disponível para dioptrias até ±2.00 (esfera ou cilindro), garantindo uma óptima solução visual para a maioria das necessidades diárias.
Aproveite enquanto dura!
Este pack é uma excelente opção para quem usa óculos diariamente e quer duas soluções num só produto — visão perfeita em interior e exterior, com protecção digital integrada.
Passe já pela nossa loja, experimente os modelos e leve consigo o conforto visual que merece.
📌 Promoção válida até 15 Janeiro 2026 — não deixe passar!
Alain Afflelou Óptico
Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.
CC Madeira Shopping, loja Xpress, frente a SportZone
Telefone: 291 657638
Site: https://www.afflelou.pt/