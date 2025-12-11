Óculos + Clip Solar + Blue Control – Tudo por 209€!

A partir de hoje, já pode aproveitar uma oferta imperdível para renovar os seus óculos com estilo, conforto e protecção visual completa.

Por apenas 209€, leva para casa um pack completo com:

1 Aro Afflelou à escolha

Modelos modernos, leves e cómodos — mais de 100 opções disponíveis dentro da gama de armações de 99€.

Perfeito para quem procura óculos para o dia-a-dia sem abdicar de design e qualidade.

+ 1 Clip Solar incluído

Transforme os seus óculos num óculos de sol com protecção instantânea, ideal para condução, exposição solar na rua ou actividades ao ar livre.

Prático, magnético e com protecção UV completa — veja bem e proteja-se sempre.

+ Lentes Blue Control incluídas

Protecção especial contra a luz azul digital emitida por telemóveis, computadores e tablets — reduz a fadiga visual e melhora o conforto ao longo do dia.

Disponível para dioptrias até ±2.00 (esfera ou cilindro), garantindo uma óptima solução visual para a maioria das necessidades diárias.

Aproveite enquanto dura!

Este pack é uma excelente opção para quem usa óculos diariamente e quer duas soluções num só produto — visão perfeita em interior e exterior, com protecção digital integrada.

Passe já pela nossa loja, experimente os modelos e leve consigo o conforto visual que merece.

📌 Promoção válida até 15 Janeiro 2026 — não deixe passar!

Alain Afflelou Óptico

Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.

CC Madeira Shopping, loja Xpress, frente a SportZone

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/