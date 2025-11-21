'Legend Talks' entusiasmou Rally Village

O Rally Village do Rally Madeira Legend recebeu, na noite de ontem, mais um 'Legend Talks', encontro informal com algumas das estrelas do evento em que são abordadas várias vertentes do desporto automóvel, condimentadas por experiências pessoais marcantes, caricatas ou engraçadas bem como se comentam experiências passadas na Madeira.

Logo após a abertura do Rally Village, nem mesmo alguns aguaceiros demoveram uma legião de fãs que fizeram questão de não perder pitada duma interessante conversa em que o italiano Renato Travaglia, pela oitava vez na ilha e com o número 1 no seu BMW no Rally Madeira Legend, foi naturalmente principal protagonista.