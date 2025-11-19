Dois portugueses e um marroquino detidos em Cabo Verde por tráfico e lavagem de capitais

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou hoje a detenção de três homens, dois portugueses e um marroquino, numa operação marítima realizada no domingo na Zona Económica Exclusiva (ZEE), por tráfico internacional de droga e lavagem de capitais.

Segundo a PJ, a operação, realizada por via marítima na ZEE, culminou na "detenção em flagrante delito" de três homens indiciados pela "prática de tráfico internacional de droga de alto risco, associação para o tráfico e lavagem de capitais".

Os suspeitos foram intercetados a bordo de um veleiro que, conforme a investigação, era usado para transportar "grandes quantidades" de cocaína e outras drogas do Brasil para a Europa.

O veleiro utilizado no transporte da droga foi apreendido, assim como 6 875 euros e 120 396 reais (19 588 euros) encontrados no interior da embarcação.

Durante a busca, a PJ apreendeu ainda telefones satélite, uma balança de precisão e equipamentos de navegação.

Os três detidos foram presentes ao Tribunal da Comarca da Praia, que lhes aplicou apresentação periódica e interdição de saída do país, medidas sob as quais deverão aguardar os próximos trâmites processuais.

A PJ adiantou ainda que essa intervenção foi conduzida pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada, com o apoio do Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, da Guarda Civil espanhola e da Marinha da Mauritânia.