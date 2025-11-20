Lufthansa formaliza interesse na privatização da TAP a dois dias do fim do prazo

A Lufthansa entregou hoje à Parpública a manifestação de interesse no processo de privatização da TAP, dois dias antes do final do prazo definido, 22 de novembro, anunciou hoje o grupo alemão.

"Além da aquisição inicial de uma participação minoritária, o objetivo do processo é estabelecer uma parceria de longo prazo entre o Grupo Lufthansa e a TAP Air Portugal, de forma a assegurar o futuro bem-sucedido da TAP enquanto companhia aérea nacional de Portugal", refere o grupo de aviação em comunicado.

O Governo prevê alienar até 44,9% do capital da transportadora aérea, reservando 5% para os trabalhadores, conforme estipulado pela Lei das Privatizações. Caso esta tranche não seja totalmente subscrita, o futuro comprador terá direito de preferência.