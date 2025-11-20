Calema, D.A.M.A e Richie Campbell vão actuar nos prémios IPMA dos EUA

Calema, D.A.M.A e Richie Campbell estão entre os artistas que vão atuar em abril na 14.ª edição dos Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA, na sigla em inglês), na cidade norte-americana de Providence.

Às atuações da dupla de São Tomé e Príncipe e dos artistas portugueses, juntar-se-ão ainda o cantor e compositor luso-canadiano Nelson Sobral, a cantora cabo-verdiana-americana radicada em Boston Assol Garcia e o duo português Némanus.

A gala, que apresentará uma variedade de géneros musicais, decorrerá no Providence Performing Arts Center, no estado norte-americano de Rhode Island, em 25 de abril de 2026.

Desde 2013, os IPMA têm vindo a reconhecer a música produzida no mundo lusófono, fornecendo uma plataforma para artistas emergentes e consagrados, num estado norte-americano com forte presença portuguesa.

"De acordo com um estudo da Universidade de Lisboa, um em cada 12 residentes de Rhode Island tem ascendência portuguesa, o que realça a profunda ligação cultural do estado com o mundo lusófono", indicou a organização dos IPMA num comunicado enviado à Lusa.

Naquela que será uma noite dedicada a celebrar a comunidade, a música e os diversos sons da diáspora portuguesa, estarão em competição várias categorias de prémios, onde se inclui rock, rap, fado, pop, melhor videoclipe ou novo talento.

Os artistas de ascendência portuguesa que vivam em qualquer parte do mundo têm até 30 de novembro para enviar a sua música ou videoclipe para consideração de nomeação.

Os IPMA anunciaram também uma parceria com o 'podcast' "The Heart & Hustle of Portugal". Esta colaboração apresenta uma temporada especial focada na música, apresentada por Tony Gonçalves e distribuída pelo Expresso e pela SIC.

Os episódios semanais serão dedicados a conversas com talentos portugueses, membros da diáspora e artistas internacionais que partilham uma ligação significativa com Portugal, entre os quais Dino D'Santiago, Tim, dos Xutos e Pontapés, e DJ Kura, indicou ainda a organização dos IPMA.